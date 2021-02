Hojs: Ne drži, da so mi Hrvati preprečili vstop v državo

Poročanje novičarskega portala je Hojs že zavrnil na družbenem omrežju Twitter. Zapisal je, da s seboj ni imel negativnega testa na novi koronavirus, zato mu je hrvaška policija dala na izbiro vstop in karanteno s testiranjem na Hrvaškem ali pa vrnitev v Slovenijo. Odločil se je za slednje.

Novinarji @24ur in ⁦@Svet_KanalA⁩ spet lažejo pri poročanju.Hrvaška policija mi ni prepreprečila vstopa na Hrvaško,ampak mi je,ker s seboj nisem imel testa,dala na izbiro vstop in karanteno s testiranjem ali da se obrnem. To sem tudi storil. Ni afera https://t.co/LNZIDOBUP8