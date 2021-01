Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nov generalni direktor policije Anton Olaj je danes od svojega predhodnika Andreja Juriča že prevzel posle in opravil tudi pogovore z direktorji policijskih uprav in služb. "Potrjujem, da bom policistom kril hrbet, naše vodilo sta zakonitost dela in integriteta," je zagotovil v današnji izjavi za medije.

Olaj danes še ni želel podrobneje komentirati vsebinskih vprašanj s področja dela policije, kot je pojasnil, se bo v naslednjih dneh intenzivno seznanil z varnostnim položajem in stanjem v policijskem kolektivu ter da bo kaj več povedal pozneje. Poudaril je, da zanj veljajo "strogo strokovna pravila, zavezanost integriteti in etiki". "Trudil se bom ohraniti visoko stopnjo integritete policije še naprej," je napovedal, poroča STA.

Karierni policist Olaj, ki je med drugim od 1. februarja 2006 do 12. oktobra 2012 vodil Policijsko upravo Novo mesto, je bil od junija lani državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve. Na vprašanja novinarjev je danes odgovoril, da nikoli ni bil politično aktiven, podpira pa sleherne rešitve, ki za državo in državljane pomenijo nekaj dobrega, ne glede na to, s katere strani prihajajo.

Vesel klica Hojsa

Foto: STA "Vesel sem, da sem bil deležen klica ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa z vprašanjem, ali bi bil pripravljen pomagati na pravnem in strokovnem področju, ker sem toliko časa preživel v tem sistemu. Po premisleku sem v to privolil. Moja vloga v kabinetu ministra Hojsa je bila strokovno-pravne narave," je pojasnil Olaj. Sodelovanje z ministrom je ocenil kot zelo dobro in konstruktivno. "Menim, da sem na nek način pomagal pri nekaterih vprašanjih, da se izkristalizirajo nekatere rešitve," je dodal.

Na vprašanje, kako se bo soočal z bojaznimi, da bo podaljšana roka Hojsa ali da bo politični vpliv nanj precej močnejši, kot bi bil na koga drugega, je novi generalni direktor policije dejal, da po njegovem mnenju minister doslej ni skušal vplivati na strokovne odločitve v policiji. "Za mano je policijska kariera. Razumel sem, da s strokovnimi izkušnjami prispevam k vodenju policije," je dejal.

"Ne smemo se braniti civilnega nadzora"

Olaj delovanja ministra za notranje zadeve ne vidi kot vtikanje, temveč "kot obliko civilnega nadzora nad represivnim organom". "Ne smemo se braniti civilnega nadzora. Policija je zelo nadzorovana, kar je prav. Nimam zadržkov, da bi prišlo do nekega poseganja v stroko," je še dodal, poroča STA.

"Potrjujem, da bom kril hrbet policistom. Naše vodilo je zakonitost dela in integriteta," je novi generalni direktor policije odgovoril na vprašanje, kaj meni o očitkih o domnevno političnih preiskavah Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU). Olaj pravi, da "ni zasledil, da bi s strani politike skušali vplivati na delo NPU". Ob tem je dodal, da "v taki ekipi ne bi hotel sodelovati" in da ni "nikomur nič dolžen".

Foto: STA

Stavka ga je presenetila

Olaj policijo prevzema v času, ko eden od hišnih sindikatov stavka ob zelo zaostrenih odnosih z resornim ministrstvom. Kot je dejal danes, ga je stavka presenetila. Minister za notranje zadeve Hojs je po njegovi oceni "zelo naklonjen reševanju delovnih razmerij in pogojev policistov", zato Olaj meni, da je možen dogovor. "Upam, da bo stavka čim prej mimo in bomo zajadrali našim dolžnostim naproti," je še dodal.

Z nedavno objavo poimenskih podatkov o plačah v policijskih vrstah, kar je policijska sindikata močno razburilo, pa nima težav. Kot je izpostavil, je javna tudi njegova plača, da objava ni sporna, pa je povedal tudi informacijski pooblaščenec. Sindikat policistov Slovenije je sicer zaradi objave vložil ovadbo zoper Hojsa.