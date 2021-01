Raziskava o epidemiji: kaj smo jeseni delali drugače kot spomladi?

Razlike v razsežnosti epidemije v prvem in drugem valu so očitne. Slovenija je bila v prvem valu epidemije ena izmed najmanj prizadetih držav v Evropi, trenutno pa že mesec dni zaseda prvo mesto na svetu po številu smrti na milijon prebivalcev, nakazuje se izjemno visoka presežna smrtnost. Od kod tako različna uspešnost pri spopadanju z epidemijo?

Da bi odgovorili na to vprašanje in razložili razlike v poteku epidemije, so raziskovalci Inštituta za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI) Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani analizirali podatke o mobilnosti in epidemiološkem sledenju stikov v spomladanskem in jesenskem valu epidemije bolezni covid-19.

"Cilj analize je boljše razumevanje preteklega dogajanja in raziskovanje potencialne uspešnosti alternativnih strategij, ki lahko omogočijo uspešnejše odzive v prihodnje," so zapisali v sporočilu za javnost.

Raziskava je med drugim pokazala, da je uspešnost ukrepov mogoče posredno delno ocenjevati tudi s pomočjo podatkov o mobilnosti. Primer je ukrep omejevanja gibanja na občino prebivališča, ki se na podlagi podatkov o mobilnosti zdi vprašljiv, saj ni ne v prvem ne v drugem valu ob tem ukrepu mogoče opaziti pomembnega zmanjšanja mobilnosti, čeprav je prav mobilnost tisto, čemur je ta ukrep namenjen.

Morali bi ukrepati hitreje

Še precej bolj pomemben dejavnik kot samo zmanjšanje mobilnosti je po ugotovitvah raziskave ukrepanje ob pravem času. Če bi enako zmanjšanje mobilnosti, kot smo ga dosegli v novembru, z ukrepi sprožili že sredi septembra, bi po modelu lahko imeli kar 80-odstotno zmanjšanje števila smrti. To pomeni približno tisoč manj smrti v obdobju od marca do decembra 2020, so ugotovili raziskovalci.

Če pa bi se za ukrepe, ki omejujejo mobilnost, odločili v začetku oktobra, bi še vedno lahko število smrti zmanjšali za 80 odstotkov, vendar bi morali bistveno bolj omejiti mobilnost — vsaj toliko, kot nam je uspelo v prvem valu. Mobilnost na delovnih mestih bi morali znižati za 70 odstotkov (prvi val 50 odstotkov), pri drugih opravkih za 50 odstotkov (prvi val 60 odstotkov), gibanje v stanovanjskih soseskah pa bi morali zvišati za 30 odstotkov (prvi val 25 odstotkov) .

Ključni izsledki raziskave so naslednji.