Ukrepi za boj proti širjenju epidemije covid-19 po ugotovitvah kitajskih zdravnikov posredno povzročajo tudi poslabšanje vida. To dokazuje raziskava med več kot 120 tisoč šolarji na Kitajskem, katerih vid se je lani poslabšal precej bolj kot v preteklih letih. Znanstveniki za to krivijo redkejše zadrževanje na prostem in šolanje na daljavo.

Zaradi pandemije in ukrepov za omejevanje širjenja novega koronavirusa so bile šole po vsem svetu od spomladi 2020 po več mesecev zaprte, namesto igre na šolskih dvoriščih in športne vzgoje so se otroci šolali na daljavo, v nekaterih državah je veljala celo prepoved odhajanja od doma, poroča STA.

"Zaradi tega so otroci več časa preživeli v zaprtih prostorih in pred računalniškimi zasloni, hkrati pa so zmanjšali zunanje aktivnosti," je pojasnil Xuehan Qian z očesne klinike v Tianjinu. Samo na Kitajskem je bilo več mesecev doma več kot 220 milijonov otrok.

Premalo zunaj in preveč časa pred zasloni

Težava pri tem je, da lahko prekratek čas zadrževanja na prostem in veliko branja ali dela pred zasloni poveča tveganje za kratkovidnost pri otrocih. To se zgodi, ko se otrokovo zrklo preveč poveča in se zato najostrejša slika ustvari pred mrežnico. Sproščanje snovi, ki spodbujajo rast zrkla, zavirajo ultravijolični žarki B, ki jih vsebuje sončna svetloba, a ti do otroka v zaprtem prostoru ne pridejo, poroča STA.

Foto: Reuters

Qian je s svojo ekipo proučil, kako je ustavitev javnega življenja vplivala na kratkovidnost nekaj več kot 123.500 šolskih otrok iz kitajskega mesta Shandong. Izkazalo se je, da se je vid od šest do osem let starih otrok lani poslabšal za povprečno 0,3 dioptrije. To je za 1,4- do trikrat bolj kot v preteklih letih, je zapisal v spletni reviji Jama Ophthalmology, ki jo izdaja ameriško zdravniško združenje.

Najbolj se je vid poslabšal otrokom, starim šest in osem let

Med šestletniki se je delež kratkovidnih povečal s 5,7 odstotka v letu 2019 na 21,5 odstotka v letu 2020, med osemletniki pa s 27,7 na 37,2 odstotka. "Pogostost kratkovidnosti v tej starostni skupini je bila leta 2020 bistveno višja kot v vseh prejšnjih petih letih," so zapisali avtorji raziskave. Te spremembe so se pokazale tako pri dečkih kot deklicah in na obeh očeh, so dodali, povzema STA.

Pri starejših otrocih je bil vpliv pandemije na vid manjši. Med 9- do 13-letniki se je namreč lani poslabšal v povprečju le za 0,1 dioptrije.

Po mnenju znanstvenikov ti rezultati dokazujejo, da ustavitev javnega življenja in zapiranje šol negativno vplivata na vid otrok. "Tako občutno povečanje kratkovidnosti se ni pojavilo v nobeni drugi medletni primerjavi, zato je verjetno, da je vzrok v omejevalnih ukrepih iz leta 2020," so zapisali.