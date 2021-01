V Nemčiji postavili nov žalosten mejnik

Nizozemski parlament je v četrtek potrdil uvedbo policijske ure, katere namen je zajezitev širjenja novega koronavirusa. Vlada je sporočila, da bo prvič veljala v soboto. Začela se bo ob 21. uri, končala pa ob 4.30.

Nizozemski premier Mark Rutte je poslance pozval, naj podprejo uvedbo prve policijske ure na Nizozemskem od druge svetovne vojne, da bi zmanjšali število primerov okužbe z novim koronavirusom. Po njegovih besedah so se za ta ukrep odločili zaradi britanskega seva novega koronavirusa, ki se širi hitreje od drugih do zdaj znanih in "velikih skrbi, ki jih imamo vsi".

Uvedbo nočne omejitve gibanja, ki bo veljala do 19. februarja, so podprle stranke vladajoče koalicije in več opozicijskih strank. Nasprotovanje je izrazil vodja skrajno desne stranke PVV Geert Wilders, ki je ukrep opisal kot "nesorazmeren". "Ne sprejemam tega, da po nepotrebnem /.../ uvajamo policijske ure, medtem ko obstajajo alternative," je dejal.

Policijska ura med 21. uro zvečer in 4.30 zjutraj bo začela veljati v soboto zvečer. Za kršitelje je predvidenih 95 evrov globe. Na Nizozemskem so sredi decembra uvedli najstrožje omejitvene ukrepe do zdaj. Med drugim so zaprli šole in vse nenujne trgovine, odprte so trgovine z živili in lekarne. Že ves mesec so zaprti tudi muzeji, živalski vrtovi in kinematografi. Prejšnji teden so ustavitev javnega življenja podaljšali za tri tedne, do 9. februarja.

Premier in njegova vlada sta sicer pretekli teden odstopila zaradi afere z otroškimi dodatki, ki so jih neupravičeno odvzeli več tisoč staršem. Kljub temu bo zaradi pandemije covid-19 vlada še naprej opravljala dolžnosti kot začasna vlada do volitev 17. marca, piše STA.