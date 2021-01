V Sloveniji so v četrtek po podatkih Sledilnika covid-19 ob 11.149 opravljenih hitrih in PCR testih potrdili 1.439 novih okužb z novim koronavirusom. Od 4.872 opravljenih PCR testov je bilo pozitivnih 1.115, kar znaša 22,9 odstotka. Od 6.277 hitrih testov pa je bilo pozitivnih 324, kar znaša 5,2 odstotka. Sedemdnevno povprečje na novo okuženih znaša 1.241,7 primerov. Trenutno je aktivno okuženih 19.008 oseb oziroma 3,2 odstotka manj kot dan prej.

V sredo so ob 11.599 opravljenih hitrih in PCR testih potrdili 1.445 novih okužb z novim koronavirusom. Od 4.813 opravljenih PCR testov je bilo pozitivnih 1.166, kar znaša 24,2 odstotka. Od 6.786 hitrih testov pa je bilo pozitivnih 279, kar znaša 4,1 odstotka. Potrdili so 253 okužb manj kot dan prej, ko so jih potrdili 1.698 okužb. Umrlo je 27 bolnikov s covidom-19.

Po podatkih vlade je bilo v sredo hospitaliziranih 1.159 bolnikov s covidom-19, na oddelkih za intenzivno nego so jih zdravili 183. V sredo so iz bolnišnice odpustili 95 oseb.