V Slovenijo od danes mogoč vstop brez karantene za 12 ur

Vlada je odlok o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja covida-19 spremenila v sredo in med izjeme dodala tudi lastnike objektov in zemljišč v Sloveniji, piše STA.

Vstop bo mogoč za vse državljane EU ali schengenskega območja

Vstop v Slovenijo iz države na rdečem seznamu brez napotitve v karanteno na domu ali brez predložitve negativnega izvida testa na prisotnost novega koronavirusa bo tako poslej mogoč za vse državljane članic EU ali schengenskega območja, ki prihajajo iz katere od teh držav, da bodo v Sloveniji lahko opravljali varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, starševsko skrb in stik z otrokom, vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, ali je odpravljal neposredno nevarnost za zdravje, življenje in premoženje. Čez mejo pa se bodo morali vrniti v 12 urah.

Foto: Ana Kovač Že od prejšnjega tedna je vstop v Slovenijo iz države na rdečem seznamu brez napotitve v karanteno na domu ali brez predložitve negativnega izvida testa možen za dvolastnike ali najemnike zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehajajo mejo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se čez mejo vrnejo takoj po opravljenem delu.

Vlada ostalih izjem glede prehajanja meje ali veljavnosti PCR in hitrih antigenskih testov (HAT) ter glede napotitve v karanteno na meji ni spreminjala. Tako v karanteno še vedno ni treba ob predložitvi negativnih rezultatov PCR testa, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, ali negativnega testa HAT, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa. Test mora biti opravljen v državi članici EU ali schengenskega območja. S testom, katerega izvid je negativen, je mogoče tudi prekiniti karanteno na domu, v katero napoti policija ob prečkanju meje osebo, ki pride iz države na rdečem seznamu.

Vlada je v sredo nekoliko spremenila tudi rdeči seznam držav, za katere je ob prihodu iz njih obvezna karantena (razen za navedene izjeme). Tudi ta seznam je začel veljati z današnjim dnem. Izmed članic EU in schengenskega območja so na rdečem seznamu vse. Na rdečem seznamu ni zgolj grških Južnoegejskih otokov, Krete, Epirja in Jonskih otokov. Na rdečem seznamu tudi ni celotne Norveške, ampak administrativne enote Oslo, Rogaland, Trondelag in Viken, navaja STA.

Von der Leynova: Na "temno rdečih" pandemičnih območjih naj bodo nenujna potovanja močno odsvetovana



Resnost razmer ob pojavu novih sevov virusa terja natančnejšo opredelitev najbolj tveganih predelov v EU, zato Evropska komisija predlaga uvedbo nove kategorije "temno rdečih" območij, kjer naj bi bila vsa nenujna potovanja močno odsvetovana, je povedala predsednica komisije Ursula von der Leyen po virtualnem vrhu EU.



Komisija bo predlog za uvedbo nove kategorije najbolj tveganih, "temno rdečih" epidemioloških območij podrobneje predstavila v ponedeljek, je napovedala von der Leynova. Ta oznaka lahko pomeni obvezno testiranje pred odhodom oziroma karanteno ob prihodu. Poleg tega pa bi morala biti vsa nenujna potovanja močno odsvetovana, je poudarila.



Razlikovanje med "svetlo rdečimi" in "temno rdečimi" območji ter omenjeni ciljni ukrepi namesto vsesplošnih prepovedi potovanj so po njenih besedah nujni za ohranitev odprtih mej, kar je bistveno za nemoten pretok blaga in ohranitev delovanja notranjega trga. Evropa je sedaj v glavnem eno, rdeče epidemiološko območje, čeprav so razlike med posameznimi deli velike, je pojasnila odločitev za uvedbo nove kategorije.



Voditelji članic EU so se sicer danes strinjali, da pojav novih sevov virusa terja ohranitev ali okrepitev omejitvenih ukrepov, vključno z možnostjo omejitve nenujnih potovanj, okrepitev genomskega sekvenciranja za lažje prepoznavanje in spremljanje mutacij virusa ter pospešitev cepljenja, pa je po vrhu povzel predsednik Evropskega sveta Charles Michel.



V povezavi z vprašanjem potrdil o cepljenju so se voditelji strinjali, da je treba najprej opredeliti zdravstveni vidik dokumentov, ki bodo potrdili, da je bila oseba cepljenja, pozneje pa bodo razpravljali o tem, katere pravice oziroma privilegije naj takšna potrdila zagotavljajo, je še povedal predsednik Evropskega sveta. (STA)