Dobava cepiva naj bi prihodnji teden stekla normalno

Farmacevtsko podjetje Pfizer naj bi od prihodnjega tedna znova zagotavljalo 100-odstotno dobavo cepiva proti covid-19 članicam EU. Po zamudah v minulem tednu zaradi nadgradnje proizvodnih zmogljivosti so v Pfizerju sedaj napovedali, da se od prihodnjega tedna dobava nadaljuje po načrtih, so danes sporočili v Evropski komisiji.

Pfizer je minuli konec tedna presenetil z novico, da bodo v naslednjih tednih pri dobavi zamude. Obenem so v komisiji zatrdili, da so jim v podjetju zagotovili, da bodo zamujeno hitro nadoknadili in da bodo v prvem četrtletju dobavili vse predvidene odmerke. Sedaj kaže, da bodo motnje v dobavi trajale le teden dni, ne več tednov, kot so napovedali sprva. Pričakuje se, da bodo zamujeno nadoknadili do sredine februarja, navaja STA.

V komisiji so ob tem danes znova poudarili, da se članice o dobavi odmerkov dogovarjajo neposredno s podjetji, saj najbolje poznajo svoje načrte za cepljenje in potrebe. Zato ne komentirajo navedb o morebitnih pravnih postopkih članic proti podjetju.

Pfizer in BioNTech sta proizvedla cepivo, ki je lani decembra prvo dobilo odobritev za uporabo v EU. Unija se je s podjetjem dogovorila za nakup 600 milijonov odmerkov cepiva. V EU so že odobrili tudi cepivo Moderne, s katero se je unija dogovorila za 160 milijonov odmerkov. EU je podpisala tudi pogodbe z družbami AstraZeneca za 400 milijonov odmerkov, Sanofi-GSK za 300 milijonov odmerkov, Johnson and Johnson za 400 milijonov odmerkov in CureVac za 405 milijonov odmerkov. Skupaj je torej naročila 2,3 milijarde odmerkov cepiv, piše STA.

Odločitev Evropske agencije za zdravila (Eme), da ob uporabi ustreznih brizg dovoli šesti odmerek iz ene stekleničke, medtem ko je bilo pred tem mogoče iz ene viale uporabiti pet odmerkov, sproža številna vprašanja, na primer, ali oziroma kako to spreminja pogodbeni odnos. V Bruslju pojasnjujejo, da je pogodba sklenjena za določeno število odmerkov v določenem času. Dejstvo, da je dovoljena uporaba šestega odmerka, pospeši proces, saj imajo članice sedaj na voljo več odmerkov v določenem časovnem obdobju, kot so načrtovale. A pogodbeno dogovorjeno število odmerkov ostaja isto, še piše STA.

Nekatere države za ostrejše ukrepe na mejah

O dobavi cepiv in poteku cepljenja bodo drevi razpravljali voditelji članic EU na virtualnem zasedanju. Osredotočili se bodo na nevarnost novih sevov virusa, ki po navedbah v Bruslju terjajo skrajno previdnost in še tesnejše usklajevanje ukrepov za zajezitev pandemije.

Nekatere članice pri tem pozivajo k ostrejšim ukrepom na mejah. Predsednica komisije Ursula von der Leyen je v sredo znova izpostavila, da splošne prepovedi potovanj niso smiselne, sicer pa v komisiji članice še naprej pozivajo k tesnemu usklajevanju na tem področju.

Komisija trenutno še ocenjuje, ali pojav mutacij virusa terja nadgradnjo trenutnih priporočil glede omejitev potovanj, ki jih je predlagala lani oktobra. A temeljna načela ostajajo, da morajo biti ukrepi sorazmerni, da ne sme biti diskriminacije ter da je treba o njih jasno in pravočasno obveščati, še piše STA.