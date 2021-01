V Sloveniji so v sredo ob 11.599 hitrih in PCR testih potrdili 1.445 okužb z novim koronavirusom. Ob 4.813 PCR testih so potrdili 1.166 okuženih oziroma 24,2 odstotka. S hitrimi testi so testirali 6.786 ljudi, pozitivnih jih je bilo 279 oziroma 4,1 odstotka. Včeraj so potrdili 253 okužb manj kot dan prej, ko so jih potrdili 1.698. Umrlo je 27 bolnikov s covid-19, skupaj že 3.257.