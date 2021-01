Odpiranje šol: obvezne maske in testiranje za učitelje

ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je predstavila načrt odpiranja šol in vrtcev.

ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je predstavila načrt odpiranja šol in vrtcev. Foto: STA

Šole za prvo triado in vrtci bodo svoja vrata ponovno odprli v torek. Kot je povedala ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec, bodo morali učitelji v ponedeljek opraviti hitri test za covid-19, v šolah pa bodo morali ves čas nositi maske. Šole bodo delovale po modelu C.

Vlada je zaradi izboljševanja epidemioloških razmer v državi na sredini večerni seji sprostila nekatere ukrepe.

Kot je na novinarski konferenci predstavila ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec, bodo šole delovale po modelu C.

"Učitelji bodo morali maske nositi ves čas"

V torek se se znova odpirajo šole za prve tri razrede v devetih regijah. Foto: Getty Images Ta predvideva potek pouka v šoli za učence od 1. do vključno 3. razreda. Pouk se organizira v skupinah, ki so določene s standardi in normativi. Izvajanje pouka se zagotovi na način, da poteka v homogenih skupinah, skupine učencev pa se v času pouka ne mešajo med seboj. Šole izdelajo natančne protokole za izvajanje obveznega in razširjenega programa. Protokoli zajemajo organizacijo dela ter ravnanje in zadolžitve posameznikov.

"Učitelji bodo morali maske nositi ves čas, otroci pa zunaj učilnic. Poleg tega je potrebno prostore redno zračiti in razkuževati ter poskrbeti za strogo higieno rok in kašlja," je dejala ministrica.

Pouk bo potekal v homogenih skupinah, skupine pa se ne mešajo. Prav tako ne bo šol v naravi in ekskurzij.

Ob tem je ministrstvo pozvalo šole in vrtce, da jim sporočijo morebitno potrebo po dodatni zalogi zaščitnih mask.

Od 4. do 9. razreda še vedno na daljavo

Za učence od 4. do 9. razreda se izvaja pouk na daljavo. V primeru razpoložljivih prostorskih in kadrovskih kapacitet posamezne šole, ob upoštevanju higienskih in splošnih priporočil, ravnatelj odloči, da šola izvaja pouk v šoli tudi za učence 4. in/ali 5. razreda. Ravnatelj odločitev o izvajanju pouka v šoli za učence 4. in/ali 5. razreda sporoči Sektorju za osnovno šolo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, takoj ko sprejme takšno odločitev. V takšnem primeru se izvaja pouk na daljavo za učence od 6. do 9. razreda.

Odpiranje šol in vrtcev v devetih regijah

Šole se bodo odprle v devetih od dvanajstih regij in sicer v torek. To velja za za učence prvega triletja in vrtce.

Regije, kjer se v torek odpirajo šole: osrednjeslovenska, gorenjska, primorsko-notranjska, obalno-kraška, koroška, podravska, pomurska, savinjska in zasavska regija.

Prav tako je vlada v sredo z odlokom odpravila prepoved zbiranja za študente za opravljanje laboratorijskih vaj in individualnega pouka. V devetih statističnih regijah z boljšo epidemiološko sliko bodo od ponedeljka lahko spet odprti avtoservisi in servisi koles ter specializirane otroške trgovine. Že s soboto bodo v rdečih regijah spet delovala smučišča, pogoj za smučanje bo negativen hitri test.