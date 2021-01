Hitro testiranje s strani pooblaščenega izvajalca naj bi na eni od vstopnih točk zagotovili upravljavci smučišč. Če testiranja ne morejo zagotoviti, zadostuje dokazilo o opravljenem testu z negativnim rezultatom.

Kdo bo testiranje lahko izpustil?

Žičniške naprave in pripadajoče proge brez dokazovanja s covid testom lahko uporabljajo otroci do vključno 12. leta, ki so na smučišču v spremstvu staršev, ter profesionalni športniki, trenerji in drugo spremljevalno osebje, ki bo na smučišču pristno zaradi izvedbe tekmovanj in treningov.

Če se bo epidemiološka slika tudi v prihodnje izboljševala, verjamem, da bomo tudi ukrep, ki zahteva obvezno testiranje sprostili, je napovedal infrastrukturni minister.

V katerih regijah boste spet lahko smučali?

Smučišča bodo obratovala v devetih statističnih regijah z boljšo epidemiološko sliko, to so gorenjska, koroška, obalno-kraška, osrednjeslovenska, podravska, primorsko-notranjska, zasavska, pomurska in savinjska regija. Tam se s torkom odprejo tudi vrtci in šole za učence prve triade.

Za izvajanje smučarske dejavnosti je možen prehod občinske meje, a le znotraj regije, kjer imamo stalno oz. začasno prebivališče.

Več sledi …

