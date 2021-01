Po podatkih Covid-19 Sledilnika so v torek ob opravljenih 5.384 PCR-testih odkrili 1.396 novih okužb. Delež pozitivnih PCR-testov je tako znašal 25,9 odstotka. Opravili so tudi 5.924 hitrih antigenskih testov (HAT) in ugotovili 302 primera okužbe. Delež pozitivnih pri HAT je znašal 5,1 odstotka.

Vlada bo sicer na današnji redni tedenski seji, namenjeni epidemiji, odločala o podaljšanju ali sprostitvi določenih ukrepov. Premier Janez Janša je že včeraj napovedal, da v ponedeljek zagotovo ni mogoče pričakovati drastičnega sproščanja ukrepov, da pa rahla možnost obstaja za sproščanje ukrepov v nekaterih regijah. "Smo blizu prehoda iz črne v rdečo fazo. Če se bo to zgodilo, stopi v veljavo splošni pogoj, da se nekateri ukrepi začnejo sproščati v tistih regijah, ki bodo dosegle kriterije," je pojasnil Janša.

V Sloveniji se je epidemiološka slika v zadnjih dneh izboljšala

Vlada je tako določila dva pogoja, ki morata biti dosežena na državni ravni, da bi po posameznih regijah lahko začeli sproščati protikoronske omejitvene ukrepe. Eden je ta, da se povprečje števila okužb na dan v zadnjem tednu v državi zmanjša pod 1.350, drug pa je, da se število hospitaliziranih covidnih bolnikov spusti pod 1.200.

Že danes pa bi lahko Slovenija prešla iz tako imenovane črne v rdečo fazo. Povprečje potrjenih primerov po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) v zadnjih sedmih dneh namreč znaša 1.327. Včeraj se je v bolnišnicah zdravilo natanko 1.200 ljudi, po napovedih vlade bi lahko drugi pogoj za sproščanje ukrepov dosegli že z današnjimi številkami, uradne podatke pa še čakamo.

To pomeni, da bi lahko vlada, kot omenjeno, predvidoma sproščala ukrepe v tistih regijah, v katerih je epidemiološko stanje boljše. Najprej je predvideno odpiranje vrtcev in osnovnih šol za prve tri razrede, sprostijo se lahko tudi nujne laboratorijske vaje za študente, odprejo se muzeji, knjižnice in galerije, dovolijo se telesne dejavnosti na prostem, pri katerih ne prihaja do neposrednega stika med ljudmi.