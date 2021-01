Janša: "Jaz nisem iste sorte kot tisti, ki je vrgel puško v koruzo"

Popolno zapiranje države bi bil skrajni ukrep, a trenutno nam kaže dobro

Prepoved zapuščanja domov oziroma oddaljevanja od kraja bivanja za več kot 50 metrov je drastičen ukrep, ki so ga sicer že bili primorani sprejeti v nekaterih evropskih državah, za katerega se bo vlada po posvetovanju z epidemiologi odločila le, če bo v Sloveniji to zares potrebno, je dejal Janša. "Drugega izhoda potem ni," je pojasnil.

V Sloveniji so v petek ob 4.763 opravljenih PCR-testih okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 1.152 ljudeh. To pomeni, da je bilo pozitivnih 24,2 odstotka testiranih. S hitrimi antigenskimi testi (HAT) je bilo testiranih 5.790 ljudi, pozitivnih jih je bilo 371 oziroma 6,4 odstotka. Skupaj je tako na novo okuženih 1.523 ljudi. To je znova malenkost več okuženih kot dan prej. Umrlo je 19 oseb, aktivno okuženih je bilo 24.111 ljudi. Foto: Mediaspeed

Za zdaj v vladi še vedno upajo, da tako skrajnega ukrepa ne bo treba sprejeti. Kažejo se namreč prvi pozitivni učinki uvajanja hitrega testiranja, s katerim so ljudje, ki so prej omahovali glede testiranja s PCR testi, lažje in hitreje preverili, če so morda prenašalci virusa. Tisti, ki so dobili pozitiven rezultat, čez praznike nato niso obiskali sorodnikov in okužbe niso prenašali naprej, je dejal premier.

"Predvsem zaradi uvedbe hitrega testiranja bo mogoče januarski in februarski val pretrpeti brez najbolj drastičnih ukrepov," je optimističen Janša.

Dodal je, da ukrepe, ki nam omejujejo svobodo, vsi sovražimo, a bolj kot se bomo držali obstoječih ukrepov, manjša bo potreba po bolj drastičnih.

"Raznorazni ocenjevalci epidemije pozabljajo, da smo imeli v času, ko je bilo najhuje, politično krizo," je premier opozoril na odstop ministra za zdravje Tomaža Gantarja na vrhuncu drugega vala epidemije. Foto: Planet TV

Janša se je dotaknil tudi (ne)izdajanja karantenskih odločb in pojasnil, da to, da ni bilo odločb, še ne pomeni, da ni bilo karanten. Pojasnil je, da so državljani dobili navodila, kako ravnati, in da so bile inšpektorske službe na terenu, a da je bil obseg epidemije enostavno prevelik za nadziranje vsega.

Iz istega razloga je bilo za epidemiološke službe tudi nemogoče slediti stikom okuženih. Premier je poudaril, da Slovenija na tem področju ni osamljen primer - to se je zgodilo v vseh državah, kjer je epidemija bolezni covid-19 ušla z vajeti.

Kmalu preobrat katastrofalnega stanja v zdravstvu?

Slovenske bolnišnice so bile zaradi epidemije bolezni covid-19 izjemno preobremenjene ne le zaradi števila obolelih, temveč tudi zaradi izjemno velike pogostosti okužb z novim koronavirusom med zdravstvenim osebjem. Janez Janša ocenjuje, da sta bila vzroka za to predvsem velika izpostavljenost virusu in pa dejstvo, da so bolezen covid-19 ponekod jemali preveč zlahka.

Stanje v zdravstvu, predvsem kadrovski primanjkljaj, ki je bil posledica obolenj zdravstvenih delavcev, se sicer počasi izboljšuje. Precej osebja v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah je že prejelo cepivo proti bolezni covid-19, kmalu prejmejo še drugi odmerek. "Po tem računamo na to, da v zdravstvu ne bo več tako drastično primanjkovalo kadrov."

Že poleti cepilni potni list?



Janša meni, da je to realna možnost in da to pravzaprav ne bi bilo nič nenavadnega. Spomnil je na dejstvo, da so že zdaj za vstop v nekatere države potrebna potrdila o opravljenem cepljenju proti določenim nalezljivim boleznim. "To ni nič novega. Ne razumem strahu nekaterih pred tem, da bi na meji morali pokazati potrdilo, da so pač bili cepljeni proti bolezni covid-19," je dodal.

Janša se je v intervjuju za Planet TV dotaknil odhoda Jelka Kacina z mesta vladnega govorca. Pojasnil je, da je razlog za to izključno dejstvo, da sta z direktorjem NIJZ Kacina prosila, če lahko kot vrhunski strokovnjak pomaga pri koordiniranju logistike pri dobavi cepiv proti bolezni covid-19. Gre za nalogo, ki jo bo prevzel kot novo imenovani državni sekretar v kabinetu predsednika vlade. Foto: STA

O konstruktivni nezaupnici: "Brutalen izliv ideološkega sovraštva"

Kot smo poročali že v petek, premier Janša ne vidi nobenih dejstev v tem, kar je zapisano v dokumentu. "Še posebej je smešno to, da se pod dokument podpisujejo nekateri poslanci stranke, ki je imela ministra za zdravje. V tekstu pa v glavnem piše, kako je vlada napačno ravnala v času spopada z epidemijo. Oprostite, ampak DeSUS je imela ministra za zdravje. Ta je odstopil na podlagi izstopa stranke iz koalicije, ko je bilo najtežje. Poglejte se v ogledalo," je dejal Janša.

"Erjavec naj gre najprej v svoj volilni okraj in najprej prepriča svoje volivce," se je predsednik vlade dotaknil dejstva, da je kandidat KUL za mandatarja Karl Erjavec, ki je do petka zbiral podpise poslancev DeSUS, ki bi bili pripravljeni podpreti konstruktivno nezaupnico vladi, na zadnjih parlamentarnih volitvah prejel manj kot 400 glasov.

"Nisem iste sorte kot tisti, ki je vrgel puško v koruzo"

Janša je na vprašanje, ali bi bil pripravljen zaupnico vezati na eno od glasovanj, kot je to naredil leta 2007, odgovoril, da to lahko stori kadar koli, a da je neodgovorno to početi sredi epidemije. Obenem si v primeru, da bi bil končni rezultat takšen, da bi mu ploskali njegovi politični nasprotniki, ne želi, da bi ga "postavljali ob bok gospodu Šarcu, ki je vrgel puško v koruzo ravno v času, ko je grozila epidemija."

"Jaz nisem te sorte," je dejal premier. Dodal je, da se strinja z nedavno izjavo ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška, ki je ob vložitvi konstruktivne nezaupnice izrazil zadovoljstvo, ker se bodo poslanci končno prešteli, politični nemir pa se bo nato malce polegel. "V teh razmerah je težko delati. Nezaupnico namreč najavljajo od aprila, čeprav je nevarnost virusa stalno prisotna," je bil kritičen do opozicije.

"Gre za sovraštvo do Slovenije"

Janša sicer meni, da je Počivalšek preveč optimističen. "On misli, da se bo zadeva s konstruktivno nezaupnico zaključila. Ne bo se. Gre za nerazumljivo ideološko sovraštvo do Slovenije, ki je v težkem položaju. V zgodovini so se že dogajale podobne stvari, za Slovenijo in njene prebivalce pa se ni nikoli izšlo dobro."

Janša o morebitnem prevzemu oblasti s strani koalicije KUL: "Velika ironija bi bila, da bi tisti, ki v letu in pol skupaj niso spravili niti za en protikoronski paket, zdaj zapravili še 12 milijard evrov evropskega denarja za razne študije in za različne klientelistične vire financiranja, kar je pravzaprav edini program nekaterih strank na levici." Foto: Planet TV

Kljub težavam in metanju polen pod noge, kot je trenutno dogajanje na političnem parketu opisal Janša, premier še vedno verjame, da bo trenutna vlada obvladala epidemijo bolezni covid-19, v drugi polovici leta 2021 uspešno predsedovala Evropski uniji in uspešno zaključila mandat. Dodal je, da je vlada za okrevanje po epidemiji zagotovila znatna evropska sredstva.

Janša o potezi ministra Hojsa, ki je razkril plače policistov: plače v javnem sektorju so javne, a težava je drugje

Premier meni, da je objava notranjega ministrstva, ki vsebuje podatke o plačah policistov in ki je pretekli teden razburila del slovenske javnosti, opozorila predvsem na razpad enotnega plačnega sistema v slovenskem javnem sektorju.

Seznam je med drugim razgalil dejstvo, da ima policist na terenu, ki občasno tvega veliko, iste dodatke k plači kot nekdo, ki sedi v pisarni in morda ne ve, kaj tam sploh počne, je bil jasen Janša. Dodal je, da so na tem področju potrebne reforme.

Preberite tudi: