Cigler Kralj o predlogu nezaupnice: Težko rečemo, da gre za odgovorno politiko

V potezi dela opozicije, ki bo predvidoma danes vložil predlog konstruktivne nezaupnice, podpredsednik NSi in minister za delo Janez Cigler Kralj ne vidi odgovorne in zrele politike. V NSi menijo, da bi si morali v trenutnih razmerah vsi politični akterji enotno prizadevati za stabilnost in rešitev zdravstvene krize, je dejal Cigler Kralj.