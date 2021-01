Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo predvidoma vložen predlog konstruktivne nezaupnice s kandidatom za novega predsednika vlade Karlom Erjavcem. Glede na Erjavčeve napovedi bo podprt s 43 poslanskimi podpis iz vrst LMŠ, SD, Levice, SAB in DeSUS. S slednjimi se bo Erjavec dopoldne še enkrat dobil. Predlog nezaupnice bodo sredi dneva predstavili na novinarski konferenci.

Predsednik DeSUS in verjetni kandidat za novega predsednika vlade Erjavec je po torkovi večurni razpravi s poslanci DeSUS sicer sporočil, da ima njihovo podporo in podpise, a se je pozneje izkazalo, da jih še niso prispevali.

Poslanec DeSUS Branko Simonovič je za TV Slovenija namreč pojasnil, da so dali soglasje k podpisom, niso pa imeli na mizi celotnega besedila nezaupnice, ampak le tri strani. "Normalno je, da dokler ne preberem dokumenta v celoti, podpisa ni. Očitno je gospod Erjavec to razumel drugače," je dejal, piše STA.

Glasovanje naj bi potekalo v sredo

Koliko poslanskih podpisov bo dejansko pod predlogom nezaupnice vladi Janeza Janše, bo torej znano danes, dejanska podpora morebitni novi vladi pa se bo izkazala na tajnem glasovanju o novem predsedniku vlade prihodnji teden. To naj bi potekalo na izredni seji DZ sredi prihodnjega tedna.

Stranke KUL in Erjavec pri tem računajo tudi na kakšen poslanski glas SMC, čeprav je svet stranke odločil, da Erjavca ne bodo podprli. Za izvolitev novega predsednika vlade je potrebnih najmanj 46 poslanskih glasov.

Erjevec: Vlada želi delati do konca mandata

Kot je večkrat ponovil Erjavec, želi potencialna nova vlada delati do konca mandata. "Glavni cilji so predvsem to, da normaliziramo državo, preprečimo ugrabitev zlasti neodvisnih, nadzornih institucij," je dejal v torek. Prva naloga je sicer spopad z epidemijo.

Če nezaupnica ne bo izglasovana, pa bo Erjavec razmislil, ali bo ostal v politiki, je v četrtek pojasnil v oddaji Tarča na TV Slovenija, še piše STA.

