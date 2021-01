Počivalšek: Umetno ustvarjanje vladne krize nam že več mesecev črpa energijo

"Če bo končno res vložena konstruktivna nezaupnica, je to dobra novica. To politično situacijo moramo hitro in dokončno rešiti. Že nekaj mesecev nam črpa energijo to umetno ustvarjanje vladne krize in pritiski na naše poslance, naj ne spoštujejo sklepa sveta stranke in naj zrušijo vlado s Karlom Erjavcem," je v svojem odzivu na Erjavčevo zbiranje podpisov pod predlog konstruktivne nezaupnice, ki naj bi jo vložil v petek, na Facebooku zapisal gospodarski minister in predsednik stranke SMC Zdravko Počivalšek.