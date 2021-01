Jelinčič: Erjavec ni naredil za državo nič dobrega, za sebe pa kar nekaj

"Erjavcu se je zmešalo. Kar počne, je uničevanje Slovenije. Namen je razbiti in uničiti Slovenijo in iz nje narediti ekspozituro nekega čudnega kapitala, ki ga je nekaj v naših logih, nekaj pa zunaj. Kar počne Erjavec, bi morali z zakonom prepovedati. Jaz gledam na to kot na rušenje države in na nadaljevanje tistega razmišljanja, da samostojna Slovenija ni intimna opcija nekaterih ljudi v Sloveniji," poudarja Jelinčič in dodaja:

"Karl Erjavec išče medijsko pozornost, zato bo nezaupnico na vsak način vložil. Njegovi gospodarji so mu to naložili. To mora narediti. Potem bomo pa videli. Po moje iz vsega tega ne bo nič. Erjavec si pridobiva medijsko pozicijo in mogoče tudi možnost izsiljevanja, da bi lahko v zameno za molk zahteval, da ga pošljejo v Bruselj. To mu je še najbližje, saj v vsej svoji politični karieri ni naredil za državo nič dobrega, za sebe pa kar nekaj."

Jelinčič meni, da je izid tajnega glasovanja o konstruktivni nezaupnici odvisen od tega, kateri poslanci bodo prevzeli glasovnice in kateri ne, vendar meni, da Erjavec več kot 41 glasov ne more dobiti.

"Leva politična opcija je nesposobna sodelovanja"

Glede Erjavca je Jelinčič še dejal, da se je njegova politična kariera že pokazala kot puhla, votla in brez vsebine, pri čemer gre zgolj za intenco narediti nekaj pozitivnega zase, predvsem na finančnem področju. "Erjavec nikakor ne sodi v resen politični prostor," je izpostavil.

O stanju na levi politični opciji Jelinčič pravi, da je nesposobna sodelovanja in da jo je konec koncev dvakrat reševala tudi njegova stranka SNS, ker hočejo, kot pravi Jelinčič, da država deluje. Da bi nekateri, ki so se v preteklosti "na mrtvo" skregali, sedaj naredili novo koalicijo, se mu zato zdi nesmiselno.

"Leva opcija mora počasi dobiti prave atribute leve politične opcije, ne pa se iti boljševiških napadov, kot se jih gre Levica, ali pa bedastih ponavljanj levičarskih floskul v stranki SD, medtem ko pri ostalih strankah niti sami ne vedo, kaj hočejo," je izpostavil.

"Rušenje države v tem času melji na izdajo"

Prepričan je, da rušenje države v času, ko se pripravlja na predsedovanje Svetu Evropske unije samo zato, "da bi neki idioti pokazali mišice", melji na izdajo.

"Slovenija pridobiva na ugledu. Na gospodarskem področju smo med boljšimi v Evropi. Dobivamo bonitetne ocene, kot jih že dolgo nismo imeli. To gre nekaterim v nos in hočejo to preprečiti, da bi lahko še naprej rovarili po slovenskih financah in jih usmerjali v lastne žepe. Vemo, koliko je teh lastnih žepov, še posebej v nevladnih organizacijah, kjer so se natepli vsi, ki jih zanima samo lasten žep, ugodje in kakšne deviantnosti," je sklenil.