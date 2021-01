Erjavec s predsedniki KUL, pričakovati je tudi njihove podpise

Potem ko je prvak DeSUS in potencialni kandidat za mandatarja Karl Erjavec po torkovi večurni razpravi s poslanci svoje stranke zvečer sporočil, da bodo vsi štirje prispevali podpise pod predlog konstruktivne nezaupnice oziroma da so podpisi že deponirani, se bo danes sestal s predsedniki LMŠ, SD, Levice in SAB. Pričakovati je tudi njihove podpise, torej skupno 43 poslancev.

Vložitev konstruktivne nezaupnice Erjavec in opozicijske stranke, združene v KUL, napovedujejo za petek. To pomeni, da bo DZ o nezaupnici odločal prihodnji teden. "Sem optimist in obstaja možnost, da oblikujemo novo vlado," je Erjavec dejal v torkovi večerni izjavi v DZ in pojasnil, da se bodo danes tudi konkretno pogovorili o postopku, piše STA.

Pred medije je sicer v torek stopil le Erjavec, medtem ko poslanci DeSUS še vedno molčijo. Večina jih ne daje izjav že od izstopa stranke iz koalicije Janeza Janše. S tem so puščali odprta vrata ugibanjem o njihovem morebitnem sodelovanju z aktualno vlado v primeru neuspeha nezaupnice.

A je Erjavec v torek poudaril, da tudi v tem primeru poslanci DeSUS ne bodo mogli podpirati aktualne vlade in ne bo posamičnih dogovorov, ampak bodo pač v opoziciji. Torkovo razpravo s poslanci je označil za odkrito, zavrnil pa nekatere navedbe v medijih o grožnjah in izsiljevanju poslancev, piše STA.

"Prevzemam odgovornost za 43 glasov"

Prvak DeSUS verjame, da bo nezaupnica vladi uspela, sam pa prevzema odgovornost za 43 poslanskih glasov. Spomnil je, da potrebujejo tudi glasove iz SMC in pojasnil, da je imel v tem tednu kratek pogovor s predsednikom SMC Zdravkom Počivalškom. Vsebine ni želel komentirati.

SMC je podporo Erjavcu sicer odrekla. Počivalšek je v torek zvečer na Twitterju navedel, da je že čas, da se preštejejo v parlamentu in se ta zgodba razčisti. "Da se potem lahko vsi skupaj osredotočimo na epidemijo in ekonomsko krizo," je dodal, še piše STA.

