Tako se je Janša odzval na vložitev konstruktivne nezaupnice #video

Premier Janša ne vidi nobenih dejstev v tem, kar je zapisano v dokumentu. "Še posebej je smešno to, da se pod dokument podpisujejo nekateri poslanci stranke, ki je imela ministra za zdravje. V tekstu pa v glavnem piše, kako je vlada napačno ravnala v času spopada z epidemijo. Oprostite, ampak DeSUS je imela ministra za zdravje. Ta je odstopil na podlagi izstopa stranke iz koalicije, ko je bilo najtežje. Poglejte se v ogledalo," je dejal Janša.

Poslanci DeSUS Franc Jurša, Ivan Hršak in Jurij Lep, ki so prispevali podpise za vložitev konstruktivne nezaupnice, so danes poudarili, da so podpise prispevali kot poslanci DeSUS, ne kot člani koalicije KUL. Na vprašanje, ali torej Karlu Erjavcu v dveh mesecih ni uspelo privabiti nikogar drugega razen sebe, je Janša odgovoril, da je Erjavec politik, ki je na volitvah prejel manj kot 400 glasov in zdaj zbira podpise pod tekstom, kjer druge uči demokracije. "Naj gre v svoj volilni okraj in tam najprej prepriča svoje volivce," mu svetuje predsednik vlade.

Cel intervju bomo na Siol.net in Planetu objavili jutri.