KDO RES BRANI DEMOKRACIJO V SLOVENIJI?



Zadnje tedne lahko vsakodnevno poslušate sporočila leve opozicije in leve civilne družbe o ogroženosti naše demokracije in vladavine prava. Ker je to eden stebrov programa Stranke SMC, se čutim dolžnega odzvati na te obtožbe.



Zadnje dni dejansko spremljamo dogodke, ki so za naš demokratični sistem nadvse škodljivi. V 82. členu ustave piše: “Poslanci so predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na kakršnakoli navodila.” Ta ustavna določba je zapisana zato, da poudari pomen avtonomije parlamentarcev. Zapisana je zato, da pritiske nanje označi za nesprejemljive.



Kdo torej dejansko ogroža vladavino prava in slovensko demokracijo? Zadnje tedne lahko spremljate brutalen pritisk na poslance, ki ne podpirajo kandidature Karla Erjavca za mandatarja. Spremljate lahko ponudbe in prilizovanje na eni strani ter grožnje in grobe žalitve na drugi. Pri tem leva opozicija ne grozi samo poslancem, temveč se spravlja tudi na njihove družinske člane.



Politična histerija se je začela v trenutku, ko je Marjan Šarec ugotovil, da njegov odstop ne vodi neposredno na volitve in da je v prazno vrgel puško v koruzo. Te dni pa prihajamo do vrhunca te umazane zakulisne vojne, ki nam črpa energijo. In to v času, ko jo potrebujemo za spopad z zdravstveno in ekonomsko krizo, s katero se soočamo.



Kot sem dejal prejšnji teden, je dobro, da je predlog konstruktivne nezaupnice končno res vložen. Že nekaj mesecev je politično dogajanje talec tega projekta KUL in končno se bomo lahko prešteli in presekali to umetno ustvarjanje vladne krize. Vso energijo in ves naš čas moramo vložiti v prizadevanje za zajezitev epidemije ter gospodarsko okrevanje.



Čeprav so organi Stranke modernega centra jasno in enotno zavrnili ponudbo Karla Erjavca, še vedno dobivam klice in pobude, naj le še enkrat premislimo. Erjavca ne podpiramo iz več razlogov. Ključen je seveda ta, da smo v najhujši krizi zadnjih desetletij in ni čas za politične igrice. Namesto tega bi se morali povezati in sodelovati v tem boju proti virusu. Sedaj potrebujemo stabilnost in zanesljivost.



Dodaten razlog pa je tudi v tem, da je še živ spomin na sodelovanje s temi akterji, ki rušijo vlado. Politiko seveda tvorijo vrednote in program, a njen pomemben del so tudi odnosi. In odnosi na levi so nemogoči. Preveč egotripov in premalo operativnosti. Tako se enostavno ne da delati.



Sedaj smo v vladi s partnerji, ki nas pogosto nervirajo in s katerimi ne delimo vseh vrednot. Pa vendar so navkljub vsem tem razlikam odnosi korektni in delo poteka zelo operativno. Da, naredili smo nekaj napak. Pa vendar sem prepričan, da je sedanja koalicija za nekaj zvezdic boljša od tega, kar smo doživljali v vladi Marjana Šarca, ki enostavno ni bil dorasel vlogi predsednika vlade. Da, med nami in desnimi strankami je veliko razlik, a jih premagujemo in sodelujemo zato, da dokončno premagamo virus in se lotimo gospodarskega okrevanja.



Upam, da bo po sredinem glasovanju konec tega uničujočega delovanja opozicije. Upam, da bo prevladal razum in da se bodo na poraz odzvali odgovorno in zrelo. Potrebujemo več sodelovanja in manj rušenja. Samo skupaj nam lahko uspe.

