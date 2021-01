Se prihodnji teden obeta sproščanje ukrepov?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Direktor NIJZ je danes vse državljane Slovenije še enkrat pozval, naj se udeležijo cepljenja proti bolezni covid-19. "To je garancija, da se vrnemo v normalno življenje,", je dejal Krek.

Direktor NIJZ Milan Krek je danes ob obisku Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca v Mariboru pohvalil potek cepljenja v regiji in pozval k cepljenju. Epidemiološka slika v državi se po njegovih besedah izboljšuje, število okuženih se je znižalo. Če se bo tak trend nadaljeval, bi lahko že prihodnji teden razmišljali o sproščanju nekaterih ukrepov.

Krek je v izjavi za javnost pohvalil organizacijo cepljenja proti novemu koronavirusu Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca. Dodatne aktivnosti po njegovem mnenju niso potrebne, bi bilo pa treba okrepiti ekipe in tako na različne načine omogočiti dostop do cepljenja.

Direktor zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Jernej Završnik je vesel, da je država prepoznala zdravstveni dom kot primer dobre prakse organizacije tako cepljenja kot organizacije dela v epidemiji. "Prihaja intenzivno obdobje. Cilj je cepiti čim večje število ljudi, kar pa je organizacijsko velik zalogaj," je poudaril Završnik, ki je prepričan, da bodo uspeli.

Zanimanje za cepljenje je v Sloveniji veliko

V Sloveniji je bilo doslej s prvim odmerkom cepljenih približno 40.000 ljudi, večina v starostni skupini nad 80 let, pa tudi zaposleni v zdravstvu in varovanci domov za starejše. "Zanimanja za cepljenje je veliko, žal pa v tem trenutku ne moremo cepiti vseh," je dejal Krek in izrazil upanje na čimprejšnjo dobavo novih enot cepiva.

Krek je spomnil, da bo Slovenija v letošnjem letu prejela preko pet milijonov enot cepiva proti koronavirusu. Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) v februarju pričakuje velike količine cepiv proizvajalca AstraZeneca, ki bi ga lahko regulatorji odobrili konec tega meseca, naročenih je tudi veliko enot Pfizerjevega cepiva.

Mlan Krek, @NIJZ_pr: "Predsedniku vlade @JJansaSDS je uspelo izpogajati, da bomo dobili še dodatne doze cepiva Pfizer. Gre za velik uspeh." pic.twitter.com/OjQMyP8a4d — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) January 16, 2021

Sprva nekaj negotovosti z dobavo cepiva, a težav najverjetneje ne bo

Prihodnji teden se bo začelo cepljenje z drugim odmerkom, za kar bo cepiva po Krekovih zagotovilih dovolj. Bo pa zaradi težav dobavitelja Pfizerjevega cepiva treba malce prilagoditi načrt cepljenja s prvim odmerkom v prihodnjem tednu. A Krek težav ne pričakuje.

"Pfizer je obljubil, da bo v prihodnjih tednih izvedel naročila skladno z načrti, v naslednjih mesecih bomo dobili dodatnih od 800.000 do 900.000 enot cepiva. Že ta teden smo dobili tudi 1.200 enot cepiva proizvajalca Moderna, druga pošiljka je načrtovana za 25. januar," je dejal.

"Načrt cepljenja je znan. Trenutno so najpomembnejši starejši od 60 let, te bomo v prihodnjih dneh skušali cepiti, potem pa pridejo na vrsto ostale skupine," je dejal Krek. Prebivalce je pozval k cepljenju, saj je to zagotovilo, da se razmere normalizirajo. "Če se bo cepilo veliko ljudi, bomo lahko poletje preživeli veliko lepše," je poudaril.

Pogojev za sproščanje ukrepov ne izpolnjuje še nobena regija, a stvari se obračajo na bolje

Za zdaj še nobena regija ne izpolnjuje pogojev za sproščanje ukrepov, se pa epidemiološke razmere izboljšujejo, v tem tednu se je število na novo okuženih zmanjšalo. "Državljani se trudijo spoštovati ukrepe. Če bo šlo tako naprej, lahko v naslednjem tednu sprostimo že prve zadeve," je napovedal Krek.

Direktor NIJZ sicer meni, da bodo t.i. angleški sev novega koronavirusa, ki se širi precej hitreje, slej kot prej najbrž zaznali tudi v Sloveniji. Sum na angleški sev je bil doslej postavljen v enem od laboratorijev, a zaradi pomanjkanja biološkega materiala postopka niso mogli speljati do konca.

"Če smo odkriti - angleški sev se je pojavil na Hrvaškem, v Italiji, Avstriji. Verjetno ga imamo tudi v Sloveniji, le vprašanje časa je, kdaj ga bomo odkrili," je še poudaril.

