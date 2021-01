V Ženevi se je danes sešel izredni odbor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki razpravlja o novih mutacijah novega koronavirusa ter o morebitni uporabi dokazil o cepljenju proti in testiranjih na novi koronavirus za potovanja po svetu. "Obe zadevi povezuje eno: solidarnost," je uvodoma dejal generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Kot je dodal, si ne moremo privoščiti, da bi posameznim skupinam ali državam dajali prednost ali jih kaznovali. "Vsi smo v istem čolnu in vsi bi morali iz njega izstopiti skupaj," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP, ki jo povzema STA, poudaril Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Obstaja bojazen, da so nekatera cepiva manj učinkovita proti novim, bolj nalezljivim sevom virusa. WHO je v svojem tedenskem biltenu ocenila, da se je mutacija virusa, ki so jo najprej odkrili v Veliki Britaniji, razširila na 50 držav in ozemelj, podoben sev iz Južne Afrike pa so doslej odkrili v 20. Tretjo mutacijo, ki izvira iz amazonskega dela Brazilije in so jo v nedeljo odkrili na Japonskem, še analizirajo.

"Prepričan sem, da tako kot jaz tudi vi upate, da bomo v letu 2021 skupaj končali pandemijo ter pomagali povrniti občutek normalnosti v vseh državah," je danes dejal Tedros. Dodal je, da cepljenje vse navdaja z upanjem, da ostaja luč na koncu predora. "WHO se mora zdaj nujno osredotočiti na to, da vsem državam zagotovi enakopraven dostop do cepiv," je izpostavil.

92 milijonov okuženih in dva milijona mrtvih

Gre za šesto srečanje izrednega odbora WHO o covid-19. Prvič se je sešel 30. januarja lani, ko je bilo WHO po besedah Tedrosa prijavljenih le 557 primerov te bolezni. Doslej so po svetu potrdili več kot 92 milijonov okužb z novim koronavirusom, zaradi covid-19 pa je umrlo skoraj dva milijona ljudi, navaja STA.

Izredni odbor WHO naj bi svoja priporočila glede pandemije covid-19 objavil po srečanju, najverjetneje v petek, še poroča AFP.