Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes sporočila, da obžaluje odločitev novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa o umiku ZDA iz te organizacije. Izrazila je upanje, da bo Washington o tej potezi ponovno razmislil. Zaskrbljenost zaradi odločitve Trumpa so izrazili tudi pri Evropski komisiji.

"Upamo, da bodo ZDA to ponovno pretehtale in veselimo se konstruktivnega dialoga za ohranitev partnerstva med ZDA in WHO," je v Ženevi dejal tiskovni predstavnik WHO Tarik Jašarevič. Poudaril je, da ima WHO ključno vlogo pri varovanju zdravja in varnosti ljudi po svetu, vključno z Američani.

ZDA so bile leta 1948 med ustanovnimi članicami WHO in od takrat skupaj s 193 drugimi državami članicami sodelujejo pri oblikovanju in vodenju dela te organizacije.

"Ameriške institucije so prispevale k članstvu v WHO in od njega imele koristi," so sporočili in navedli, da je WHO v sodelovanju z ZDA in drugimi članicami v zadnjih sedmih letih izvedla največji sveženj reform v svoji zgodovini.

Pri organizaciji so izrazili upanje, da bo Washington ponovno razmislil o svojem članstvu. Sporočili so še, da se veselijo "konstruktivnega dialoga za ohranitev partnerstva med ZDA in WHO v korist zdravja in dobrega počutja milijonov ljudi po vsem svetu".

Zaskrbljenost v Bruslju

Zaskrbljenost zaradi odločitve Trumpa so izrazili tudi v Bruslju, kjer so opozorili, da bi to lahko ogrozilo odziv na prihodnje pandemije.

"Če želimo biti odporni na globalne zdravstvene grožnje, potrebujemo globalno sodelovanje," je dejala tiskovna predstavnica Evropske komisije. "Verjamemo, da bo ameriška administracija pred uradnim umikom vse to preučila," je dodala.

Trump je po ponedeljkovi inavguraciji med drugim podpisal izvršni zakon o umiku ZDA iz WHO. Vendar pa umik nima takojšnje veljave, saj morajo ZDA o tem najprej pisno obvestiti generalnega sekretarja ZN, nakar bo trajalo eno leto, da bo umik začel veljati.

Trump je odločitev o umiku ZDA iz WHO sprejel tudi med prvim mandatom leta 2020, a je njegov predhodnik Joe Biden po nastopu funkcije leta 2021 postopek ustavil.