Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je danes sporočil, da bo ta organizacija zaradi krčenja sredstev iz ZDA prisiljena zmanjšati obseg dejavnosti in odpuščati osebje.

"Zaradi zavrnitve ZDA, da bi plačale odmerjene prispevke za leti 2024 in 2025, ter zaradi zmanjšanja uradne razvojne pomoči nekaterih drugih držav se soočamo s primanjkljajem za plače za obdobje 2026-2027 v višini od 560 do 650 milijonov dolarjev," je Tedros po poročanju AFP sporočil državam članicam in osebju organizacije.

Kot je pojasnil, je 560 milijonov dolarjev približno 25 odstotkov vseh stroškov organizacije za osebje. Ob tem je poudaril, da "to ne pomeni nujno 25-odstotnega zmanjšanja števila delovnih mest".

"To so zelo boleče odločitve za vse nas"

Tedros sicer ni pojasnil, koliko delovnih mest naj bi ukinili, je pa dejal, da bo največji vpliv varčevalnih ukrepov čutiti na sedežu organizacije v Ženevi. Pojasnil je še, da bodo najprej zmanjšali število vodstvenih položajev in število oddelkov.

"To so zelo boleče odločitve za vse nas," je poudaril.

Trump je dolgo napovedoval umik ZDA iz WHO

Ameriški predsednik Donald Trump je prvi dan svojega drugega mandata podpisal izvršni ukaz, v katerem je zahteval 90-dnevno zamrznitev vse tuje pomoči ZDA, da bi njegova administracija imela čas za pregled porabe v tujini.

Napovedal je tudi umik ZDA iz WHO, zaradi česar je njen generalni direktor v internem dopisu naznanil, da bo organizacija znižala stroške in znova pretehtala, kateri zdravstveni programi bi morali imeti prednost.

ZDA, ki so največja donatorica organizacije, so bile leta 1948 med ustanovnimi članicami WHO in od takrat sodelujejo pri oblikovanju in vodenju njenega dela. Že v času prvega Trumpovega mandata leta 2020 so sprejele ukrepe za izstop iz WHO, a je njegov naslednik Joe Biden po nastopu predsedniškega položaja leta 2021 izstop preklical.