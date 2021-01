Od oktobra do decembra v Sloveniji nismo zaznali angleške različice novega koronavirusa ali kakšne druge problematične variante (npr. južnoafriške), je povedal predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Miroslav Petrovec .

Zaznali so več kot 500 različnih sevov

Kot je dejal, je to zelo dobra novica, saj se obe različici širita še hitreje in uspešneje. Zato lahko po njegovih besedah rečemo, da vsaj v osrednjem delu to ni bil vzrok za takšno stanje epidemije, kot ga trenutno imamo. Od oktobra do decembra je bilo analiziranih več kot 500 različnih sevov, ki so bili testirani pri njih, pri nobenem pa niso našli omenjenih variant.

Ves čas raziskujejo, kako kakovostni so hitri testi

Petrovec je še dodal, da se je z uvedbo antigenskih testov (hitrih testov) povečala zmožnost testiranja, kar je za spremljanje epidemije in blaženje posledic epidemije ključnega pomena. Tudi strokovna skupina se od začetka zavzema za to, da bi bilo testiranje čim bolj dostopno, izredno pomembno pa jim je tudi, da lahko ljudje kadarkoli in kjerkoli preverijo svoje zdravstveno stanje, je dodal. Kot pravi, ves čas raziskujejo, kako kakovostni so ti testi in kaj lahko še izboljšajo.

Ob tem je pozval vse, še posebej pa zdravstvene delavce, da če jim je ponujena možnost cepljenja, naj to izkoristijo. "Sam sem hvaležen, da sem to možnost imel in sem že prejel prvo dozo cepiva. Samo tako bomo kos epidemiji," je povedal.