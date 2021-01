V Sloveniji so v ponedeljek ob 5.512 opravljenih PCR testih okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 1.387 ljudeh. To pomeni, da je bilo pozitivnih 25,2 odstotka testiranih. S hitrimi antigenskimi testi (HAT) je bilo testiranih 8.455 ljudi, pozitivnih jih je bilo 473 oziroma 5,6 odstotka. Skupaj je tako na novo okuženih 1.860 ljudi.

Janša in Krek bosta predstavila načrt cepljenja

Predsednik vlade Janez Janša in direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milan Krek bosta danes popoldne predstavila načrt cepljenja proti covidu-19 v prvi polovici letošnjega leta. Kot je konec minulega tedna sporočil premier Janša, ki začasno opravlja tudi funkcijo ministra za zdravje, je projekt cepljenja v celoti prevzel NIJZ, navaja STA.

Natančen logističen načrt cepljenja pa bi lahko upošteval tudi epidemiološko situacijo po posameznih statističnih regijah in na določenih območjih predvidel prednostno cepljenje.

Ministrstvo za zdravje je izvajalce zdravstvene dejavnosti sicer že pred časom pozvalo, da k cepljenju povabijo svoje bolnike, starejše od 80 let, in pripravijo sezname za cepljenje v zdravstvenih domovih. Za danes je tako napovedan začetek cepljenja v Ljubljani na Gospodarskem razstavišču. Najprej bodo cepili izključno tiste, ki sodijo v prednostno skupino, ki so se prijavili pri osebnem zdravniku in jih je ta tudi pozval na cepljenje, so sporočili iz Zdravstvenega doma Ljubljana. Po zadnjih napovedih ministrstva za zdravje naj bi bilo za cepljenje najstarejših zunaj domov za starejše v tem tednu namenjenih od 10.000 do 12.000 odmerkov cepiva, podrobnejše informacije o tem pa je pričakovati danes. (STA)

Prihajajo prvi odmerki cepiva Moderna

Sicer pa naj bi v Slovenijo danes prispela prva pošiljka cepiva podjetja Moderna, ki je kot drugo dobilo dovoljenje v EU. Danes naj bi dobili 1200 odmerkov, je v ponedeljek povedal predstojnik Centra za nalezljive bolezni pri NIJZ Mario Fafangel.

Po ocenah pristojnih cepljenje po državi sicer poteka uspešno. Do vključno nedelje so v elektronskem registru cepljenja zabeležili 20.546 oseb, ki so bile cepljenje s prvim odmerkom Pfizerjevega cepiva. Medtem se pripravljajo tudi že na cepljenjem z drugim odmerkom, ki bo po napovedih ministra za delo Janeza Ciglerja Kralja v domovih za starejše po načrtih NIJZ sledil v 21-dnevnem roku od prvega cepljenja oz. se bo začelo 18. januarja, še piše STA.