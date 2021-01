Koronavirus: kitajska provinca razglasila izredne razmere

Minister za zdravstvo ZDA Alex Azar je v torek napovedal hitrejše sproščanje rezerv cepiva proti covid-19, kar so zahtevali številni guvernerji zveznih držav. Doslej so v ZDA s prvim odmerkom cepiva Pfizer ali Moderna cepili le 9,3 milijona ljudi, zvezne države pa so dobile skupaj 27,7 milijona odmerkov, piše STA.

Ameriška zvezna vlada ima v rezervi na voljo še okoli 50 milijonov doz cepiva. Dosedanja politika je bila, da počakajo z razdeljevanjem, saj sta za cepljenje potrebna dva odmerka cepiva. Cepljenje zaenkrat poteka prepočasi, in novoizvoljeni predsednik ZDA Joe Biden je prejšnji teden napovedal, da bo sam hitreje sproščal rezerve.

Kot vse kaže, težava ni v rezervah, ampak po oceni številnih v slabi organizaciji cepljenja. Iz ZDA tako poročajo, da prihaja do zmešnjav in nesporazumov, koga lahko cepijo, del cepiva pa propada, ker se določeni ljudje nočejo cepiti.

Guverner zvezne države New York Andrew Cuomo, ki je oster kritik zvezne vlade, vse do torka ni dovolil širitve skupin prebivalstva, ki so upravičene do cepljenja, nato je le dovolil, da lahko cepijo starejše od 65 let in prodajalce v trgovinah z živili. Župan mesta New York Bill de Blasio je to zahteval že pred dvema tednoma, saj naj bi cepiva stala v skladiščih.

Azar je prav tako priporočil cepljenje starejših od 65 let ter kronične bolnike, in navedel, da sedaj po ZDA cepijo približno 700 tisoč ljudi na dan, čez kakšen teden pa naj bi jih milijon na dan.

V ZDA se sicer epidemija covid-19 ne umirja. Po podatkih ameriške Univerze Johnsa Hopkinsa se je doslej v ZDA z novim koronavirusom okužilo več kot 22,8 milijona ljudi. Umrlo je več kot 380.500 bolnikov s covid-19. Samo v torek je umrlo najmanj 4.470 ljudi, novih okužb je bilo 235 tisoč, število hospitalizacij po ZDA pa je naraslo na 131 tisoč.

Ameriški center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) je v torek naznanil, da bodo morali vsi, ki nameravajo potovati v ZDA po 26. januarju, imeti potrjen negativni test na okužbo z novim koronavirus, ki ne bo smel biti starejši od treh dni. Prepoved turističnih obiskov sicer še vedno velja, še piše STA.