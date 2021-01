Po praznikih poslabšanje: večina ne ve, kje se je okužila #video

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je opravil raziskavo, v katero je bilo vključenih več kot 18 tisoč obolelih. Epidemiologi in študentje so z anketiranjem ugotovili, da je največ ljudi prišlo v stik z novim koronavirusom v družini oziroma skupnem gospodinjstvu (30,13 odstotka), veliko pa k novim okužbam prispevajo tudi zasebna druženja (15 odstotkov).

Velik delež ljudi ne ve, kje so se okužili

Kot je opozorila namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni na NIJZ Nuška Čakš Jager, je velik tudi delež ljudi, ki ne vedo, kje so se okužili (35 odstotkov). Manj ljudi pa se je glede na to raziskavo okužilo na delovnem mestu, saj je bilo v prazničnem času veliko ljudi doma in niso hodili v službo.

Foto: NIJZ

Ob tem je ljudi opozorila, da to, da nekdo nima simptomov, ni zagotovilo, da ni okužen. Vse, ki so bili v stiku z okuženim in nimajo simptomov, je opozorila, naj ne ogrožajo drugih, saj so morda asimptomatski.

Slovenija med slabšimi

"Slovenija spada med tiste države, kjer se je stanje po praznikih poslabšalo," je na tiskovni konferenci povedala namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni na NIJZ. Trend rasti novih primerov med drugim v Evropi opažajo tudi v Španiji, Franciji, na Portugalskem, Češkem, Švedskem in Madžarskem. EU je, če primerjamo 53. in 52. teden, beležila 1,9 odstotno rast novih primerov, Sloveniji pa kar 11,7-odstotno rast.

Več primerov med mlajšo populacijo

Število potrjenih primerov na sto tisoč prebivalcev po spolu in starostnih skupinah kaže sliko druženja in gibanja predvsem mlajše populacije med 25 in 54 leti. To je pokazalo tudi večje število primerov znotraj te starostne skupine.

Foto: NIJZ

Čakš Jagrova je povedala, da po svetu še vedno opažamo povečano število pozitivnih primerov in smrti. Razmerje med posameznimi celinami je ves čas enako. Glede na podatke je največ novih primerov še vedno v Severni Ameriki in Evropi, čeprav lahko to deloma pripišemo tudi različnim sistemom spremljanja in poročanja.

Foto: NIJZ

Po praznikih porast tudi v drugih evropskih državah

Na NIJZ ocenjujejo, da je imela večina držav EU v času novoletnih in božičnih praznikov dokaj stabilne ali celo padajoče trende, v zadnjem tednu pa številne evropske države ponovno opažajo trend rasti.

Foto: NIJZ