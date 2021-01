Prijaviti se morajo tudi avstrijski državljani, med redkimi izjemami pa so državljani drugih držav, ki se vsakodnevno vozijo na delo v Avstrijo, in potniki v tranzitu. Vse preostale omejitve glede karantene in testov ostajajo še naprej v veljavi.

Od 15. januarja se mora vsak, ki želi vstopiti v Avstrijo, tudi predhodno registrirati na uradni internetni strani (sam obrazec še ni na voljo). Ta zahteva ne nadomešča, temveč dopolnjuje siceršnje zahteve glede karantene in testov. Podobno kot pri nas se odrejena karantena lahko prekine najprej po petih dneh, če je takrat molekularni test (PCR) negativen.

Obrazec, ki bo na voljo v nemščini in angleščini, bodo morali izpolniti tudi avstrijski državljani, ki se vračajo domov. Ravno tako se bodo morali registrirati vsi, ki prihajajo iz držav, kjer je po avstrijskih merilih tveganje za okužbo manjše, četudi njim ni treba v karanteno. Na tem seznamu so denimo Japonska, Južna Koreja, Nova Zelandija, Avstralija, Norveška in Finska, te dni pa bodo dodali Singapur in Grčijo, odstranili pa Irsko in Urugvaj.

Delavci, ki se dnevno vozijo v Avstrijo, med redkimi izjemami

Med redkimi izjemami za registracijo in karanteno so delavci, ki se vsakodnevno vozijo na svoje delovno mesto v Avstriji, potniki v tranzitu, ki morajo državo zapustiti brez ustavljanja, in tisti, ki potujejo zaradi nenadnih in neodložljivih osebnih in družinskih opravkov, kot so pogrebi.

Slovenski državljani in drugi, ki se iz svoje države vsakodnevno vozijo čez mejo na delo v Avstrijo, bodo izvzeti od obveznosti vnaprejšnje spletne prijave pred vstopom v državo. Foto: STA

Na obrazcu je treba navesti naslov v Avstriji in predvideno trajanje bivanja. Mogoče je naložiti tudi rezultat molekularnega testa (PCR), treba pa je navesti tudi vse države, v katerih je prijavitelj bil v obdobju zadnjih 14 dni, saj se na podlagi tega odloča o tem, ali je zahtevana karantena.

Ob prehodu meje je treba imeti natisnjeno ali elektronsko potrdilo o prijavi v sistem.

Upajo, da bodo lažje izsledili stike okuženih

Avstrijske oblasti uvajajo to novo zahtevo v upanju, da bodo tako lažje sledile stikom in posledično učinkoviteje zamejile epidemijo bolezni covid-19.

Ustrezen odlok bodo najverjetneje sprejeli danes, a je avstrijsko zunanje ministrstvo o tem že obvestilo približno 200 tisoč Avstrijcev, ki živijo v tujini, in približno 2500 tujcev, za katere so imeli podatke o njihovem načrtovanem turističnem bivanju v Avstriji.