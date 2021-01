Vse je izgledalo idealno. Na zadnji tekmi v švicarskem Scuolu je slovenski deskar Tim Mastnak osvojil 3. mesto in ponovil uspeh Žana Koširja iz Carezze . A zaradi številnih okužb z novim koronavirusom v slovenski ekipi je vsaj za zdaj zgodba prekinjena. Vsi tekmovalci, ki bi danes morali nastopiti v Bad Gasteinu in so tekmovali tudi v Scuolu ( Tim Mastnak, Žan Košir, Rok Marguč, Črt Ikovic in Jernej Glavan), so v samoizolaciji . Kako je sploh prišlo do množične okužbe?

Kot so nam povedali v slovenskem deskarskem taboru, so prvi primer okužbe z novim koronavirusom zabeležili v nedeljo, 10. januarja, ko je ekipa prejela rezultate sobotnih PCR testov, ki so jih opravili za potrebe odhoda v Bad Gastein, kjer je danes na sporedu prvi paralelni slalom te sezone.

Iz ene pozitivne osebe čez noč več okužb

Pozitivna oseba, takrat je šlo za samo eno, je bila takoj izolirana od ostalih članov ekipe, ta pa se je namesto v Lech v Avstriji, kjer bi morali opraviti trening pred današnjo tekmo, vrnila v Slovenijo.

Slovenski deskarji so nato včeraj v bolnišnici na Golniku in Celju opravili novo testiranje s PCR testi, ki pa je - sila neprijetno presenečenje - pokazalo na še več okužb v ekipi.

Vsi so v izolaciji, tudi negativni

Celotna ekipa slovenskih alpskih deskarjev je zdaj v samoizolaciji, tudi tisti, ki so bili na včerajšnjem testiranju (še) negativni. Imen ne želijo javno izpostavljati.

Spoštovali vse ukrepe, "a žal se je zgodilo"

V slovenski ekipi zagotavljajo, da so spoštovali vse ukrepe, povezane z zajezitvijo novega koronavirusa, da so se obnašali v skladu s protokoli in odgovorno. "Pa vendar se je, žal, zgodilo," obžalujejo celotno situacijo.

Odkod okužbe?

Kje bi sploh lahko staknili okužbo? Vsi tekmovalci in člani osebja, ki so bili prisotni v Scuolu so morali predhodno zagotoviti negativni covid test. Lahko, da so okužbo staknili v hotelu v, kjer so bili nameščeni, ugibajo v slovenskem taboru.

V istem hotelu je bivala še češka deskarska ekipa, a tam za zdaj nimajo okužb, vsaj tako so nam povedali na Mednarodni smučarski zvezi, kjer so za zdaj obveščeni zgolj o okužbah v slovenskem taboru.

"Reprezentanci sta bili v hotelu ustrezno ločeni, vsak član posamezne ekipe je bival v svoji sobi," nam je povedal Damijan Rifl, tiskovni predstavnik slovenskih deskarjev.

Na srečo nihče od slovenskih deskarjev nima večjih težav. "Zaenkrat se vsi počutijo dobro," je sporočil Rifl.

Slovenski deskarji so spodbudno vstopili v novo sezono. Žan Košir je na paralelnem veleslalomu v Carezzi osvojil 3. mesto, uspeh pa je prejšnjo soboto v švicarskem Scuolu ponovil Tim Mastnak. Foto: Miha Matavž/FIS

Konec januarja se karavana seli v Rusijo, bodo zraven tudi Slovenci?

Kako naprej? Po Bad Gasteinu se deskarska karavana seli v Rusijo, kjer jih čakata dve tekmi v paralelnem veleslalomu. 30. januarja v Moskvi in teden dni pozneje v Bannoyu.

V slovenskem taboru upajo, da bodo njihovi člani v času mirovanja izgubili čim manj kondicije in da bodo pred nadaljevanjem svetovnega pokala v Rusiji uspeli izpeljati še kakovosten sklop treningov na snegu.

Covid-19 kroji tudi tekmovalni koledar v zimskih športih



Tudi v Švici, kjer so deskarji tekmovali prejšnji konec tedna, se soočajo z zelo slabo epidemiološko sliko. Covid-19 že kroji tekmovalni koledar Mednarodne smučarske zveze.



Švicarske oblasti so včeraj zaradi pandemije covid-19 uradno odpovedale tridnevno prireditev za svetovni pokal v Wengnu, petkov in sobotni smuk ter nedeljski slalom. Del programa bodo ta konec tedna izpeljali v Kitzbühlu.



Okužbe z novim koronavirusom ovirajo tudi izvedbo tekem v ligi NBA in NHL, vrstijo pa se tudi odpovedi kolesarskih dirk.