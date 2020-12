36-letni Žan Košir, deskar s kopico izkušenj in dolgo kilometrino v svetovnem pokalu, je ponovno dokazal, da njegova iskra še zdaleč ni ugasnila. Po dolgih, kar 635 dneh je v četrtek na prizorišču v Carezzi ponovno stopil na zmagovalni oder.

"Vesel sem, da sem dokazal, da smo poleti dobro trenirali. Nikoli ne veš, kaj priprave pomenijo zaradi konkurence, poleg tega ti nihče ne verjame, če svojih besed ne podpreš z rezultati," si je oddahnil po odličnem nastopu v Carezzi.

Zmagujejo tudi starejši od Koširja

"Najbolj me motivira dejstvo, da tudi tekmovalci, ki so starejši od mene, še vedno zmagujejo (današnji zmagovalec Benjamin Karl ima 35 let, op. a.), ker to pomeni, da sem tudi sam tega še vedno sposoben," je prepričan Košir, ki je nazadnje zmagal 16. februarja 2019 na prizorišču olimpijskih iger v Pjongčangu v Južni Koreji, kjer je leto prej osvojil svojo tretjo olimpijsko medaljo, drugo bronastega leska.

Foto: Miha Matavž/FIS

Deskar iz Pristave, vasice nedaleč od mesta Tržič, je včeraj na poti do bronaste kolajne najprej v osmini finala premagal Rusa Vica Wilda, starega znanca olimpijskih iger v Sočiju leta 2014, kjer je Wild postal dvakratni olimpijski prvak, v četrtfinalu je bil hitrejši od Švicarja Daria Caviezla, v polfinalu pa je izgubil proti Avstrijcu Benjaminu Karlu, ki je bil pozneje v finalu za stotinko sekunde hitrejši od rojaka Andreasa Prommeggerja.

Za sina Ažbeta

Za Koširja, trikratnega dobitnika olimpijskih kolajn, so to 19. stopničke v svetovnem pokalu. Prve, ki jih je njegov sin Ažbe, – deček, za katerega pravijo, da je izredno agilen, bo februarja prihodnje leto dopolnil tri leta – lahko spremljal v živo.

"Za mano je dokaj težko obdobje. Moji cilji so od nekdaj zelo visoki, zdaj pa se od lanskega novega leta sploh nisem uspel uvrstiti v izločilne boje. Danes mi je uspelo in zavedal sem se, da se taka priložnost ne ponudi vsak dan, zato sem jo želel čim bolje izkoristiti. S konkurenco se niti nisem obremenjeval, nisem spremljal, kako vozijo ostali, vsako vožnjo sem skušal odpeljati maksimalno. Najtežje od vsega pa mi je bilo po vsaki vožnji, ki mi je prinesla napredovanje, obvladati čustva," je priznal Košir. In to ne brez razloga.

Foto: Miha Matavž/FIS

"Sin me vedno sprašuje, kje si, kaj delaš. Ati, v Avstriji si, v Italiji? Do zdaj me še nikoli ni videl deskati na televiziji, saj kvalifikacij na televiziji ne predvajajo, in tega sem si res močno želel. Da bi sin videl, kaj počnem. Zato mi je bilo po čustveni plati to najtežje – vedel sem namreč, da gleda tekmo in da je že toliko star, da razume, kaj se dogaja," je globlje ozadje današnjega skoka na zmagovalni oder razkril Košir.

Brez pritiska v finalu

Pravi, da v izločilnih bojih ni čutil posebnega pritiska. "Najbolj stresno je dan pred tekmo in še bolj v kvalifikacijah, medtem ko v izločilnih bojih stresa ne čutim. To je, kot bi sedel na vlak in odpeljal nekaj voženj."

Košir je bil edini od najboljših, ki se je odločil, da bo vse vožnje v finalu odpeljal na modri progi, ki je bila hitrejša v zgornjem delu in počasnejša v spodnjem. "Vedel sem, da moram čim bolj izkoristiti zgornji del in v malem finalu Fischa (Ronalda Fischnallerja, lani dobitnika velikega kristalnega globusa, op. a.) spraviti v stisko, da bi storil napako, kar mi je tudi uspelo."

Košir na zmagovalnem odru v družbi zmagovalca Benjamina Karla in drugouvrščenega Andreasa Prommeggerja. Foto: PierrexTeyssot, Guliverimage

Košir je v Carezzi že tretjič stal na zmagovalnem odru. Dve drugi mesti je dopolnil še s tretjim, na zmago pa bo moral še nekoliko počakati. "Sezona se šele začenja. Upam, da je današnji rezultat napoved uspešnejše sezone, kot je bila lanska," se nadeja Košir.

Naslednja postojanka - Švica

Deskarje zdaj čaka nekaj premora in časa za trening, Košir bo z reprezentanco najverjetneje treniral v Kranjski Gori. Prva tekma nove sezone bo 9. januarja, ko bo v Scuolu v Švici na sporedu še tretji paralelni veleslalom te zime.

Košir verjame, da bo sezona kljub ukrepom, namenjenim zajezitvi okužb z novim koronavirusom, potekala po načrtih. "Navsezadnje so organizatorji v Dolomitih dokazali, da se da. Obe tekmi sta bili izpeljani na vrhunskem nivoju. Kljub temu da gledalci niso imeli dostopa do tekme, so vseeno poskrbeli za uradnega napovedovalca tekme in velik zaslon. Pohvale," je bil zadovoljen najuspešnejši slovenski deskar vseh časov.

Rezervna lokacija za svetovno prvenstvo v Italiji?

Računa tudi na to, da bodo za svetovno prvenstvo, ki bi februarja moralo potekati na Kitajskem, a so ga odpovedali, pri Mednarodni smučarski zvezi našli rezervno lokacijo. "Nekaj se govori o Italiji. Optimistične so tudi napovedi glede tekme svetovnega pokala v Sloveniji, le da bi jo namesto Rogle morda gostil Maribor," je še povedal Košir.