Žan Košir po 635 dneh spet na zmagovalnem odru!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Malo je zmanjkalo, pa bi se Žan Košir potegoval celo za zlato odličje. V polfinalu je izgubil obračun z Avstrijcem Benjaminom Karlom, poznejšim zmagovalcem tekme, in se moral sprijazniti z nastopom v malem finalu. Tam je bil v boju za 3. mesto boljši od Italijana Rolanda Fischnallerja, lanskega dobitnika kristalnega globusa.

36-letni Tržičan, šesti po kvalifikacijah, je v prvem obračunu osmine finala premagal Vica Wilda, Američana z ruskim potnim listom, s katerim sta se pomerila že v finalu olimpijskih iger v Sočiju, v četrtfinalu pa je bil boljši od Švicarja Daria Caviezla.

Zmagovalno trojko je na drugem mestu zaokrožil Avstrijec Andreas Prommegger, ki je zlato odličje zgrešil za pičlo stotinko sekunde.

"Res sem zelo vesel teh stopničk, že več kot eno leto jih nisem okusil," se je Koširju smejalo po tekmi. "Težko je povedati, kako smo trenirali čez poletje, a zdaj ko so tu stopničke, lahko vidite, da smo delali dobro," je zadovoljen dobitnik treh olimpijskih medalj.

70. stopničke za slovensko deskanje

To so že 70. stopničke za slovensko deskanje, odkar deskarska tekmovanja potekajo pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (FIS). Dvaintrideset medalj so Slovenci osvojili v paralelnem slalomu, 38 pa v paralelnem veleslalomu. Košir, ki se je danes 19. povzpel na zmagovalni oder, je v skupnem seštevku trenutno na 6. mestu, Mastnak pa na 12.

Mastnak odličen drugi po kvalifikacijah

Celjanu, zmagovalcu Carezze leta 2018, je odlično kazalo po kvalifikacijah. V seštevku rdeče in modre proge je namreč dosegel drugi čas. Tudi v prvem izločilnem boju osmine finala proti Poljaku Oskarju Kwiatkovskemu je bil hiter na progi, a je naredil veliko napako in žal odstopil. Mastnak je v Carezzi zmagal predlani, za nagrado pa so po njem poimenovali eno od gondol na smučišču.

Rok Marguč je bil za uvrstitev v osmino finala nekoliko prepočasen. Dosegel je 19. čas, za 16. mestom je zaostal dve desetinki sekunde. Črt Ikovic je bil 50., Jernej Glavan pa 52. Najhitrejši je bil Italijan Daniele Bagozza.

Ob odsotnosti Ledecke slavila Nemka

V ženski konkurenci je bila v kvalifikacijah najhitrejša Nemka Chayenne Loch, v finalu pa je ob osotnosti Čehinje Ester Ledecke slavila njena rojakinja Ramona Theresia Hofmeister. Drugo mesto je zasedla Švicarka Ladina Jenny, tretja pa je bila še ena Nemka Selina Jörg.

-letni