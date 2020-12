Čas, da vrhunske priprave potrdijo v praksi

Tudi alpski deskarji bodo končno dočakali začetek sezone svetovnega pokala. Ta se bo z dolomitskim dvojčkom začela jutri v italijanski Cortini d'Ampezzo, na prizorišču zimskih olimpijskih iger leta 2026. Slovenija bo imela na tekmi šest predstavnikov, poleg standardne trojke Tim Mastnak, Žan Košir in Rok Marguč (Glora Kotnik bo sezono zaradi nosečnosti izpustila), bodo na prvem paralelnem veleslalomu sezone priložnost dobili tudi Črt Ikovic, Jernej Glavan in Sara Goltes.

Tekmovalce danes v Cortini čaka uradni trening na prizorišču jutrišnje tekme. Kvalifikacijske vožnje se bodo začele ob 13. uri, izločilni boji pod žarometi pa ob 17. uri.

Spored v Cortini d'Ampezzo (12. 12. 2020): 13.00 - kvalifikacije 17.00 - finale

V slovenskem taboru zagotavljajo, da so pripravljeni in motivirani. Tako dobrih priprav že dolgo niso imeli, je na nedavni spletni novinarski konferenci povedal glavni trener Izidor Šušteršič.

Žan Košir je treniral v družbi mlajše generacije - z Ikovicem, Glavanom in Goltesovo so večji del snežnih treningov opravili v Avstriji in Italiji - , medtem ko sta Rok Marguč, ki bo letošnji sezoni tekmoval na deski pod njegovo blagovno znamko, in Tim Mastnak večinoma trenirala po samostojnem programu. Mastnak ima s Cortino nekaj neporavnanih načrtov - lani ga je namreč v kvalifikacijah doletela diskvalifikacija.

Žan Košir se je na izzive nose sezone pripravljal z mlajšo generacijo deskarjev. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Lansko zmago v Cortini branita dobitnika velikega kristalnega globusa v lanski zimi 24-letna Nemka Ramona Hofmeister in 40-letni domačin Roland Fischnaller, ki vstopa v svojo dvajseto sezono svetovnega pokala.

Od slovenskih predstavnikov se je lani najvišje prebila Gloria Kotnik, ki je tekmo končala na 5. mestu. Zaradi nosečnosti - februarja pričakuje svojega prvorojenca - bo predolimpijsko sezono izpustila.

Rok Marguč se bo v novo sezono podal na novi deski. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Negotovost tudi v tekmovalnem koledarju

Sicer pa je nova sezona alpskih deskarjev, tako kot je z večino stvarmi leta 2020, negotova že na začetku. Že zdaj je znano, da so odpovedane tri tekme svetovnega pokala – v avstrijskem Bad Gasteinu, prizorišču Blue Mountain v Kanadi in italijanskem Piancavallu – pod velikim vprašajem je tudi februarsko svetovno prvenstvo v deskanju in smučanju prostega sloga.

Vrhunec deskarske sezone bi morala gostiti Kitajska, a se je temu zaradi koronavirusa in s tem povezanimi ukrepi – tekmovalci bi morali v 14-dnevno karanteno – odpovedala. Mednarodna smučarska zveza (FIS) išče alternative.

