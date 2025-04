Zelo pomembno obvestilo za vse Slovence, ki želijo na ZOI 2026 v Italijo

Kdor si želi v živo videti skakalne zvezdnike Niko Prevc, Domna Prevca in Anžeta Laniška v boju za olimpijski naslov, se lahko od danes prijavi za vstopnice. Čez približno deset mesecev se bodo v Italiji začele zimske olimpijske igre. Razdalje med prizorišči so velike, od Milana do Cortine več kot 400 kilometrov, s tem so povezani tudi stroški.

Vstopnice za zimske olimpijske igre so na voljo izključno na uradni spletni strani https://tickets.milanocortina2026.org. Prva faza prodaje s predhodno registracijo se je začela 6. februarja, točno eno leto pred začetkom iger v Milanu in Cortini d'Ampezzo. Zdaj so vstopnice na voljo tudi brez predhodne prijave.

Za celotne zimske igre (od 6. do 22. februarja 2026) je na voljo skupno 1,6 milijona vstopnic, na igrah pa si bodo športniki razdelili 116 kompletov kolajn.

Vstopnice na voljo od 30 do 2900 evrov

Ob začetku prve faze prodaje so organizatorji prodali že več kot 600.000 vstopnic. Po njihovih besedah so poleg gostiteljice Italije vstopnice kupovali predvsem Nemci, Američani, Britanci in Švicarji. Doslej so se za ogled iger v živo zanimale predvsem osebe, stare od 25 do 44 let.

V prvi fazi prodaje so bile še posebej iskane vstopnice za hokej na ledu, biatlon, tek na smučeh in umetnostno drsanje. Foto: Jernej Šmajdek/STA

Olimpijske vstopnice so zdaj v prosti prodaji na voljo od 30 do 2900 evrov. Najcenejše vstopnice stanejo 30 evrov, kar omogoča ogled tekem predtekmovanja olimpijskega turnirja v hokeju. Kdor si želi ogledati hokejski finale, bo moral globlje seči v žep. Najcenejša vstopnica za finale se začne pri 450 evrih, najdražja stane 1400 evrov.

Vstopnice za sankaška tekmovanja so ugodne, odločitev za medaljo je na voljo že za 75 evrov. Še cenejši je ogled bojev v nordijski kombinaciji, kjer so vstopnice na voljo že od 40 evrov. Za deset evrov več pa lahko v najcenejši kategoriji navijate tudi na biatlonu ali teku na smučeh. Najdražje so vstopnice za sklepno slovesnost v Veroni, ki v najboljši kategoriji stanejo 2900 evrov.

V prvi fazi prodaje so bile še posebej iskane vstopnice za hokej na ledu, biatlon, tek na smučeh in umetnostno drsanje. Arena v Anterselvi je tradicionalno prizorišče biatlonskih bojev, vsako od 11 tekem lahko spremlja kar 16.000 navijačev. Zmogljivost stadiona so celo zmanjšali zaradi logističnih razlogov; sicer si tekme svetovnega pokala ogleda do 20.000 gledalcev. Cene se gibljejo med 50 evri (steza) in 200 evri (tribune za stadion).

Vsak navijač pa lahko kupi največ 25 vstopnic. Foto: Grega Valančič

Prodaja poteka po sistemu kdor prej naroči, prvi dobi vstopnice. Vsak navijač pa lahko kupi največ 25 vstopnic. Največja omejitev za posamično tekmovanje je deset vstopnic. Te so personalizirane, zato je na vsaki vstopnici ime kupca. Od decembra bo zato na voljo spletna platforma, kjer bo mogoče vstopnice vračati in spreminjati imena na vstopnicah.