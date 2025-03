Cortina končno dobila stezo za bob, skeleton in sankanje #video

Manj kot leto dni pred zimskimi olimpijskimi igrami v Italiji so prireditelji odprli novo stezo za bob, sankanje in skeleton. Kontroverzna steza bo nosila ime po Eugeniu Montiju, alpskem smučarju in dvakratnem olimpijskem prvaku v bobu.

Steza je bila iz trajnostnih razlogov in zaradi stroškov dolgo pod vprašajem. Ponujala se je selitev olimpijskih tekem v Avstrijo, Švico in na Bavarsko, pa tudi preko luže v ZDA.

Na koncu so se Italijani le odločili za gradnjo steze in jo končali v rekordnih 13 mesecih, pri izgradnji pa je sodelovalo kar 35 podjetij.

"Izjemno sem ponosen in poln čustev, saj je to važen trenutek in temeljni kamen, s katerim bomo svetovni šport lahko povabili v naše planine," je na odprtju povedal župan Cortine d'Ampezzo Gianluca Lorenzi.

Strošek 1749 m dolge steze je na koncu znašal 120 milijonov evrov, za gradnjo pa so se v Cortini odločili februarja lani na poziv vlade Giorgie Meloni, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Foto: Reuters

V Cortini so najprej načrtovali obnovo steze z iger 1956, kasneje pa so si zaradi visokega stroška premislili in se začeli dogovarjati o selitvi. Nato je zeleno luč za moderno stezo v Italiji prižgala vlada v Rimu.

Ključni člen v vladi je bil podpredsednik Matteo Salvini, ki je ob odprtju pohvalil novinarje, "ki so motivirali vlado in delavce na stezi z zapisi, da ta ne bo pravočasno končana". "Kjer je volja, je tudi pot. Našim inženirjem in arhitektom pa ni para v svetu," je dejal Slavini in projekt primerjal z Brunelleschijevo kupolo, ki prekriva Marijino katedralo v Firencah.

Prvi je stezo preizkusil italijanski reprezentant v skeletonu Mattia Gaspari, za njim nosilec kolajne z OI v Pekingu v sankanju Dominik Fischnaller, kot tretja pa Simone Bertazza in Erik Fantozzini z bobom.

V prihodnjih dneh bodo sledili novi testi proge, ki bodo služili predvsem preverjanju varnosti in športnih parametrov.

