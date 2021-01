"Vedel sem, da sem hiter in da mi ni treba odkrivati tople vode"

Čutite dejstvo, da lahko v obdobju ponovnega lockdowna trenirate in tekmujete kot poseben privilegij?

To, da tekmujemo, je res velik privilegij, imamo pa po drugi strani kar precej težav s treningi. Če se primerjamo z drugimi reprezentancami, ki lahko trenirajo v St. Moritzu, v Levignu in podobno, potem ni primerjave.

V preteklih dneh smo lahko trenirali edino na smučišču Trije kralji, za kar smo jim precej hvaležni, drugje te možnosti sploh nismo imeli, čeprav odlok profesionalnim športnikom treninge dovoljuje.

Ni enostavno, z dneva v dan se stvari spreminjajo, potem je tu še vreme … ampak ja, hvaležni smo, da lahko vsaj tekmujemo. Takrat potem kar odmislim vse težave in si rečem, pa saj ni tako slabo.

V Švici so ukrepi menda nekoliko ohlapnejši kot pri nas … kako ste vi to doživljali v praksi?

V bistvu je bilo vse skupaj precej strogo. Na prizorišču je bilo zelo mrzlo, minus 17 stopinj celzija, pa se zaradi ukrepov nismo imeli kam umakniti na toplo. Od 8. ure, ko smo prišli do prizorišče pa vse do 16. ure, ko se je tekmovanje končalo … Ukrepe kar dobro občutimo na lastni koži, ni vse tako rožnato, kot je morda videti po televiziji, ampak ponavljam, vse je okej, samo da lahko tekmujemo.

Kako je z interakcijo s kolegi iz drugih reprezentanc ali se striktno vsak drži sam zase?

Zelo je striktno, nobenih druženj ni, v slovenski ekipi smo se držali zase. Vsak organizator se trudi, da je čim manj stikov med tekmovalci in osebjem hotela, z organizatorji, snemalci … skratka, da je čim manj križanj med različnimi ljudmi. Nova realnost.

Koliko testov ste morali opraviti pred tekmo?

Pred tekmo enega … negativen test je bil predpogoj za pridobitev akreditacije, za naslednjo v Bad Gasteinu v torek pa potrebujemo spet nov test.

Kaj pa v Lechu, kjer vas jutri čaka trening?

Upam, da velja še trenutni test. Joj, kaj pa vem. Vsakokrat, ko pridemo čez mejo smo veseli, da nam ni treba v karanteno. Precej pestro vse skupaj.

Sobota se je za vas odlično začela, s prvim mestom v kvalifikacijah, nakar se je zataknilo na predzadnji stopnički, ko vas je v polfinalu ustavil Poljak Michal Nowaczyk, ki je bil v osmini finala usoden tudi za Žana Koširja (13. mesto). Ste pred finalom verjeli, da bo šlo vse do velikega finala?

Že v Carezzi sem dokazal, da dobro vozim (2. mesto v kvalifikacijah, op. a.), a me je potem v osmini finala napaka stala višje uvrstitve.

Danes sem bil osredotočen samo na svojo vožnjo, da bi odpeljal s čim manj napakami. Vedel sem, da sem hiter in da mi ni treba odkrivati tople vode in s tako miselnostjo je dobro štartati v izločilnih bojih, ko veš, da imaš vse pod kontrolo, da voziš dobro in si lahko samozavesten.

Užitek je bil dirkati, tudi proga je bila odlično pripravljena, zelo lepa tekma ...

Je pomembno, kdo vas čaka v paru? Se ozirate na tekmeca na drugi progi?

Malo se, sigurno, za vsakega približno vem, kakšen stil vožnje ima, kaj približno pripravlja, vsak ima nek svoj način, a potem, ko sem tako dobro odpeljal kvalifikacije, sem lahko odmislil, kdo me čaka na progi. Takrat je najboljše, ko si sam osredotočen na svoje vožnje in se ne obremenjuješ z drugimi. To me je ponavadi pripeljalo do uspeha in tudi danes je bilo tako.

Načrte vam je prekrižal Poljak, ki do zdaj še ni bil višje od 12. mesta. Manj znan nasprotnik, predvidevam.

Res je, nisva se pogost merila, a je bil že njegov rezultat iz kvalifikacij (5. mesto) dovolj velik signal, da je dobro razpoložen. Se pa strinjam, na papirju je bil to najlažji nasprotnik.

Ni kaj, to je tako kot pri tenisu. Oče mi vedno reče, če žogico pošiljaš v mrežo, za to ni kriv nasprotnik, ampak si si kriv sam in tudi v tem primeru sem bil kriv sam. V bistvu sem mu zmago prepustil in mu polepšal soboto. Verjamem, da mu bom lahko vrnil.

Danes vas v Lechu v Avstriji čaka trening slaloma, v torek pa bo v Bad Gasteinu na sporedu prva slalomska preizkušnja te sezone. Koliko ste se posvečali tej discipline?

Slalom mi gre kar dobro, lani sem ga uspel priključiti veleslalomu in sem dokaj suveren. Je pa res, da Bad Gastein do zdaj zame ni bil ravno najbolj uspešno prizorišče – če imam s Scuolom dobro statistiko, je z Bad Gasteinom nimam in čas je, da se to že enkrat spremeni.

Po Bad Gasteinu se selite v Rusijo, kjer vas čakata dve tekmi, … konec februarja bi moralo biti na sporedu svetovno prvenstvo. Že nekaj časa je jasno, da ga Kitajska ne bo gostila, se že govori o rezervnih prizoriščih?

Govori se o različnih lokacijah, tudi o Scuolu, Livignu, Kreischbergu in celo o Rogli, a za zdaj so vse to samo neuradne govorice. Upam pa, da svetovno prvenstvo bo. Glede na to, da se čas izteka, bi bilo dobro, da se čim prej odločijo.

