Tim Mastnak na stopničkah v Scuolu

Slovenski deskar na snegu Tim Mastnak je na paralelnem veleslalomu za svetovni pokal v švicarskem Scuolu zasedel tretje mesto in se petič v svetovnem pokalu uvrstil na stopničke zmagovalnega odra. V sezoni so to druge stopničke za slovenske deskarje. Mastnak je odlično formo nakazal že v kvalifikacijah, kjer je bil najhitrejši.