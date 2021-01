Lastnik Dončićevega Dallasa razkril, od kod toliko okužb v klubu

Mark Cuban je prepričan, da je razlog za to izredno tesna povezanost igralcev, je na profilu na Twitterju sporočil športni novinar Brad Townsend.

Fascinating: Cuban says the fact that this Mavericks team is so naturally close, with players spending off-court time together and hugging and high-fiving in games, contributed to the Mavs having four positive COVID-19 cases and one (Brunson) in quarantine.