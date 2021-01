Dragić po odpadli tekmi tokrat proti tretji ekipi vzhoda

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V noči na sredo bo v ligi NBA na sporedu šest tekem. Med drugim bo na delu Goran Dragić, ki bo z Miamijem gostoval pri Philadelphii. Miami je sicer zaradi številnih odstotnih košarkarjev zaradi bodisi okužb z novim koronavirusom bodisi strogih protokolov lige v noči na ponedeljek ostal brez obračuna z Boston Celtics. Zdaj jih čaka obračun s 76ers, ki so trenutno tretja ekipa vzhoda s sedmimi zmagami in tremi porazi. Miami je pri štirih zmagah in prav toliko porazih.