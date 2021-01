Dončić ostal brez tistega, kar ima najraje, sršen Hayward "pikal" v prvem polčasu #video

V noči na torek je bilo v ligi NBA odigranih sedem tekem. Predvideno jih je bilo več, a je vodstvo tekmovanja zaradi covid-19 prestavilo obračun v Dallasu, na katerem bi lahko Luki Dončiću prvič v tej sezoni pomagal Kristaps Porzingis. Najbolj napeto je bilo v Portlandu, najbolj vroča strelca večera pa sta bila Bradley Beal (Washington) in Gordon Hayward (Charlotte). Dosegla sta 34 točk in svoji ekipi popeljala do prepričljivih domačih zmag.

Pandemija novega koronavirusa je zarezala v koledar lige NBA. Potem ko so odpovedali nedeljsko tekmo med Boston Celtics in Miami Heat Gorana Dragića, so po poročanju ameriškega novinarja Adriana Wojnarowskega zaradi številnih odstotnih košarkarjev bodisi zaradi okužb z novim koronavirusom bodisi strogih protokolov lige odpovedali še dve tekmi.

Vodstvo NBA je prestavilo srečanje med Dallas Mavericks in New Orleans Pelicans, saj moštvo Luke Dončića nima na razpolago vsaj osmih košarkarjev, kolikor je minimalno število, da sploh stopi na tekmovalni parket. Ob tem so prestavili še torkov dvoboj med Chicago Bulls in Boston Celtics, saj se slednji ubada z enakimi težavami kot Dallas.

Pri Dallas Mavericks so v izolaciji v Denverju, kjer je ekipa gostovala v četrtek, ostali Dorian Finney-Smith, Josh Richardson in Jalen Brunson, med pozitivnimi se je pozneje znašel nemški košarkar Maxi Kleber, ekipa pa je ostala brez minimalnega števila igralcev.

Vrnitev Kristapsa Porzingisa, ki še ni zaigral v tej sezoni, je vse bližje. Foto: Getty Images

Klub je zaprl svojo dvorano za trening, Latvijec Kristaps Porzingis pa bo tako na vrnitev po poškodbi moral še nekoliko počakati. Slovenski košarkarski as je tako ostal brez tistega, kar ima najraje. Brez igranja tekem, ravno v obdobju, ko je v izjemni formi, kar je opazilo in potrdilo tudi vodstvo tekmovanja, saj mu je podelilo nagrado za igralca tedna zahodne konference.

Bodo spremenili protokol? Kot je na družbenem omrežju zapisal Wojnarowski, je vodstvo lige napovedalo sestanke z združenjem igralcev in generalnimi direktorji, razpravljali naj bi o spremembah protokola glede zdravja in varnosti.

Wizards navdušili brez Westbrooka in Bryanta

Košarkarji Washington Wizards so v glavnem mestu ZDA le dočakali prvo zmago v tej sezoni. Dosegli so jo brez centra Thomasa Bryanta, ki je zaradi hude poškodbe levega kolena že končal sezono, pa tudi brez Russella Westbrooka, raznovrstnega zvezdnika, ki si je poškodoval mišico na levi nogi in bo moral počivati vsaj teden dni.

Injury update: Russell Westbrook is expected to miss the next week of play with a left quadriceps injury, suffered due to repeated contact to the area since the beginning of the season.



He will be re-evaluated at the end of the week. pic.twitter.com/VM8E1GJ3Dm — Washington Wizards (@WashWizards) January 11, 2021

Westbrook je v tej sezoni povprečno na tekmo prispeval 19 točk, 11 asistenc in deset skokov, vknjižil kar štiri trojne dvojčke, a to ekipi ni pomagalo do večjega uspeha. V dvoboj s Phoenixom je vstopila s skromnim izkupičkom dveh zmag in osmih porazov, a nato brez Westbrooka zaigrala odlično in nadigrala goste iz Arizone, ki jim gre v tej sezoni neprimerno bolje, saj so na 11 tekmah zbrali kar sedem zmag.

Vrhunci predstave Bradleyja Beala proti New Yorku:

Wizards so tako pozdravili prvo domačo zmago v tej sezoni, Bradley Beal pa je upravičil vlogo trenutnega prvega strelca lige NBA. Prispeval je 34 točk, eno več od najboljšega strelca Phoenixa Devina Bookerja (33). Beal, ki v soboto zaradi upoštevanja protokola o zdravju in varnosti ni kandidiral za dvoboj z Dragićevim Miamijem, je bil blizu trojnega dvojčka, zmanjkala sta mu le ena asistenca in dva skoka.

Washington je že med drugo četrtino povedel za +32, Phoenix pa je za tri točke zadel le štiri od 27 metov. Pri Washingtonu je vlogo prvega centra prevzel Robin Lopez ter dvoboj končal pri 11 točkah in skokih.

Sršeni pred dvobojem z Dončićem v izjemni formi

Poleg Beala je 34 točk v tem večeru lige NBA dosegel tudi Gordon Hayward. Sršeni iz Charlotta so zmagali četrtič zapored, 30-letni Američan pa nadaljuje z izjemnimi predstavami. V omenjenem zmagovitem nizu dosega v povprečju na tekmo 29,2 točke, pri tem pa ga krasi 55-odstoten met iz igre. Proti New Yorku je bil Hayward izjemno vroč v prvem polčasu, v katerem je Kratkohlačnikom nasul kar 28 točk.

Vrhunci dvoboja v Charlottu:

Osebne mejnike je znova premikal najstnik LaMelo Ball. 19-letni košarkar Charlotta je tudi tokrat začel dvoboj kot rezervist. V soboto je na srečanju proti Atlanti postal najmlajši košarkar v zgodovini lige NBA, ki se je podpisal pod trojni dvojček. Blizu mu je bil tudi tokrat, ko je ob malce slabšem mestu iz igre (3/13) zbral osem točk, sedem asistenc in kar 14 skokov. Toliko skokov ni zbral v ligi NBA na eni tekmi še nikoli.

V noči na četrtek bo Charlotte, če bo to dopuščalo zdravstveno stanje v taboru gostov, pričakal Dončićev Dallas, za katere bi lahko prvič v tej sezoni zaigral Latvijec Kristaps Porzingis.

Večer pred tem bosta dejavna kluba preostalih slovenskih legionarjev v ligi NBA. Miami Gorana Dragića bo gostoval v Philadelphii, Denver Vlatka Čančarja pa v Brooklynu.

Liga NBA, 11. januar: Charlotte Hornets : New York Knicks 109:88

Hayward 34, Graham 19; Knox II 19, Payton 15 Cleveland Cavaliers : Memphis Grizzlies 91:101

Drummond 19, 14 sk., Osman in Dotson 14; Brooks 21, Clarke 15 Orlando Magic : Milwaukee Bucks 99:121

Vučević 28, 13 sk., Gordon 21, 8 asist.; Antetokounmpo 22, Middleton (10 sk.) in Portis 20 Washington Wizards : Phoenix Suns 128:107

Beal 34, 9 asist., 8 sk., Bertans 18, Neto 16; Booker 33, Paul (11 asist.) in Bridges 14 Atlanta Hawks : Philadelphia 76ers 112:94

Young 26, 8 asist., Hunter in Goodwin 15; Embiid 24, 11 sk., Joe 18, Maxey 15 Portland Trail Blazers : Toronto Raptors 112:111

McCollum 30, Lillard 23, 8 izg. žog, Anthony 20; Siakam 22, 13 sk., 10 asist., Boucher 20, 8 sk., Lowry (9 sk.) in Anunoby 18 Sacramento Kings : Indiana Pacers 127:122

Barnes 30, Fox 21, 9 asist., Hield 18, Holmes 16, 10 sk.; Sabonis 28, 11 sk., Brogdon 24, 9 asist., Oladipo in McDermott 21

Lestvica: