Koronavirus prekrižal načrte Slovencem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska reprezentanca zaradi več okužb do nadaljnjega v domači oskrbi

Karavana alpskih deskarjev se iz Švice seli v Bad Gastein, kjer bo v torek na sporedu prvi paralelni slalom za svetovni pokal v tej sezoni, dan zatem pa se bodo deskarke in deskarji pomerili še v ekipni različici slaloma. Program bo potekal brez slovenskih reprezentantov, ki zaradi več primerov okužb s koronavirusom do nadaljnjega ostajajo v domači oskrbi.

Potem ko so slovenski alpski deskarji na zadnjih dveh tekmah (Carezza, Scuol) za svetovni pokal stali na zmagovalnem odru (Žan Košir, Tim Mastnak), so bila pričakovanja v slovenskem taboru tudi pred prvim paralelnim slalomom sezone v avstrijskem Bad Gasteinu zelo visoka.

A slovenska reprezentanca zaradi več primerov okužb s koronavirusom na Solnograškem ne bo tekmovala. Prav vsi za tekmo predvideni nastopajoči (Tim Mastnak, Žan Košir, Rok Marguč, Črt Ikovic, Jernej Glavan) in ostali člani ekipe do nadaljnjega ostajajo v domači oskrbi, so sporočili s Smučarske zveze Slovenije.

Že enaindvajseta izvedba deskarskega svetovnega pokala v Bad Gasteinu se bo s kvalifikacijami za posamično tekmo začela v torek ob 10. uri, finale pa bo na sporedu pod žarometi ob 18.40. V sredo ob 13. uri bo na sporedu še ekipni paralelni slalom.

Preberite še: