V Dallasu težave: vse več okuženih, Dončić medtem lovi velikega Jordana

Luka Dončić navdušuje v ligi NBA in dobro polni tudi statistične kolone.

Slovenski košarkar Luka Dončić je kot dizelski motor potreboval nekaj tekem, da se je ogrel na pravo delovno temperaturo. Na zadnjih obračunih je že razpoložen, kot smo ga vajeni. Tudi na prejšnjem je prišel do trojnega dvojčka in je zdaj na 17. mestu večne lestvice. Naslednji pred njim je veliki Michael Jordan. A se pri Dallasu ukvarjajo z drugo tematiko. V središču pozornosti je covid-19, s katerim se je zdaj okužil še Maxi Kleber, kar pomeni, da so na stranskem tiru štirje igralci.

Član Dallas Mavericks Luka Dončić je vstopil v tretjo sezono najmočnejše lige na svetu. V prvi je denimo postal novinec leta, v drugi je že dobil mesto na tekmi zvezd, na koncu pa bil med kandidati za naziv MVP rednega dela sezone.

Na igrišču navdušuje s svojimi predstavami, prav tako so dih jemajoče njegove številke v statističnih kolonah. Če je začel letošnjo sezono nekoliko "zadržano", je na zadnjih treh tekmah spet pravi Dončić. Glavni trener Rick Carlisle je izpostavil, da je bilo to posledica kasnejšega začetka kondicijskih priprav, saj je bilo sprva predvideno, da se bo liga NBA začela v letu 2021 in ne decembra 2020.

Rekorder Robertson

Kralj trojnih dvojčkov Oscar Robertson. Foto: Getty Images Zdaj je Luka spet stari dobri Luka in na zadnjih treh tekmah se je pohvalil z novima trojnima dvojčkoma. V karieri je bil to njegov 27., kar ga uvršča na 17. mesto večne lestvice lige NBA. Naslednji pred njim je legendarni Michael Jordan, ki je za mnoge najboljši košarkar vseh časov. Njegovi zračni visokosti je uspelo zbrati 28 trojnih dvojčkov v 15. sezonah. Jordan je bil prav tako vsestranski košarkar, predvsem pa je bil pravi vodja, ki je popeljal Chicago Bulls do kar šestih naslovov prvaka, prav tolikokrat je bil tudi sam najkoristnejši košarkar (MVP) finalne serije.

Od aktivnih košarkarjev se lahko z največ trojnimi dvojčki pohvali Russell Westbrook, ki jih ima kar 150, še vedno pa je v krepkem zaostanku za Oscarjem Robertsonom, ki jih je zbral 181.

Že v noči na torek izenačil Jordanov dosežek?

Med tistimi, ki še igrajo košarko, so pred Dončićem LeBron James (95 trojnih dvojčkov), James Harden (46), Nikola Jokić (45), Rajon Rondo (32) in Ben Simmons (29).

Že na naslednji tekmi proti New Orleans Pelicans bo imel tako Dončić priložnost, da ujame Jordana po številu trojnih dvojčkov in si bo z njim delil 16. mesto.

Lestvica košarkarjev z največ trojnimi dvojčki

Mesto Košarkar Št. trojnih dvojčkov 1. Oscar Robertson 181 2. Russell Westbrook 150 3. Magic Johnson 138 4. Jason Kidd 107 5. LeBron James 95 6. Wilt Chamberlain 78 7. Larry Bird 59 8. James Harden 46 9. Nikola Jokić 45 10. Fat Lever 43 11. Bob Cousy 33 12. Rajon Rondo 32 13. John Havlicek 31 14. Ben Simmons 29 Grant Hill 29 16. Michael Jordan 28 17. Luka Dončić 27 ...

*- v odebeljenem tisku so aktivni košarkarji

Zaradi protokolov glede covid-19 že štirje izolirani, kot zadnji Kleber. Se bo Porzingis vrnil v naslednjem tednu?

Ali se bo Kristaps Porzingis vrnil v tekmovalni ritem prihodnji teden? Foto: Gulliver/Getty Images Ni pa še jasno, v kakšni sestavi bodo igrali Dallas Mavericks, ki imajo težave s covid-19. Zadnji obračun so izpustili Dorian Finney-Smith, Josh Richardson in Jalen Brunson, ki so v izolaciji. Zdaj se jim je pridružil še nemški košarkar Maxi Kleber.

Zaradi dveh okužb v zadnjih treh dneh bo po poročanju Bleacher Reporta Dallas danes zaprl tudi svojo dvorano za trening.

Kako se počutijo, dobro ve branilec Trey Burke, ki je bil pozitiven na koronavirus pred lanskim prihodom v balonček v Orlando: "Z vsemi sem govoril po telefonu. V tem času se večkrat poglobiš vase. Vem, da je težko. Smola je, ko se znajdeš v takšnem položaju. Lahko pa izkoristiš čas za meditacijo, vizualizacijo, delu na sebi, da prideš nazaj na igrišče dobro pripravljen. Tako sem denimo počel jaz."

Pri Dallasu prav tako upajo, da bodo kmalu pozdravili vrnitev Kristapsa Porzingisa, ki okreva po operaciji meniskusa na desnem kolenu. Morda bo stopil na parket z ekipo že prihodnji teden. "Vse bližje je, vendar nimam prave časovnice," je dejal Carlisle.