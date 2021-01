Dončić in Jokić epsko, slovenski čarovnik čaral v podaljšku

V izjemno razburljivi in napeti tekmi lige NBA se je Luka Dončić s soigralci Dallas Mavericks veselil zmage proti Denver Nuggets. Dončić je bil tik pred tem, da vknjiži zmago v rednem delu, potem ko je tri sekunde pred koncem prav po njegovi asistenci zadel Maxi Kleber. A je na drugi strani z zvokom sirene Nikola Jokić izsilil podaljšek. Slovenski košarkar, ki mu je do trojnega dvojčka zmanjkal skok, je bil razpoložen tudi v podaljšku in se veselil velike zmage. Skupaj z Jokićem sta spisala prav posebno predstavo, oba pa sta jo končala pri 38 točkah. Vlatko Čančar je soigralce Denverja spremljal s klopi. Seth Curry je bil pozitiven na koronavirus, nemudoma so ga izolirali od soigralcev Philadelphie 76ers.

V ligi NBA se govori o spektaklu, ki sta ga uprizorila Luka Dončić in Nikola Jokić. Bila sta osrednji figuri dvoboja med Denver Nuggets in Dallas Mavericks, ki se je končal z zmago Dallas po podaljšku, v katerem je Dončić dosegel devet od svojih 38 točk. Prav toliko jih je dosegel Jokić, ki je z zvokom sirene izsilil podaljšek, v tem so bili košarkarji Dallasa bolj konkretni in se veselili četrte zmage.

V prvem polčasu ni bilo pravih smernic

A se za Teksačane dvoboj ni začel najbolje. Večji del tekme proti Denver Nuggets so bili namreč v zaostanku. Najvišja prednost moštva, pri katerem je Vlatko Čančar spet presedel na klopi, je bila pri 71:59, nakar so se razigrali Dončić in soigralci.

Vrhunci igre Denver Nuggets : Dallas Mavericks

V prvem polčasu je bila zlasti nerazpoložena okrepitev te sezone Josh Richardson, ki je zgrešil vseh sedem metov iz igre. Težave je imel tudi slovenski košarkar, ki je bil sicer pri 14 točkah, a zadel le eno trojko iz šestih poizkusov. Košarkarji Dallasa so pred odhodom na krajši počitek nasploh slabo metali izza črte 7,25 metra, saj so zadeli le štiri od 21 trojk. Zato pa so se umirili v pravem času. V oči so bodle tudi Dončićeve izgubljene žoge. Do takrat jih je imel na svojem računu štiri, na koncu kar osem.

Dončićeve asistence ...

Slovenski košarkarski dragulj je v drugem polčasu nekoliko bolj zaposlil soigralce, ki so postajali vse bolj razigrani. Richardson in Tim Hardaway jr. sta se ogrela v tretji četrtini, v kateri je moral domači trener na klop zaradi štirih osebnih napak poslati Jokića - v ZDA je pravilo šestih osebnih napak, ko mora košarkar predčasno pod prho. Zavedal se je, da ga bo potreboval v ključnih trenutkih tekme.

Vrhunci igre Luka Dončića

V zadnjo četrtino so igralci Denverja vstopili s prednostjo dveh točk pri 78:76, nakar se je razigral prav Jokić in v naslednjih dvanajstih minutah dosegel kar 17 točk. V zaključku je bil osrednje ime, čeprav je bilo 3,3 sekunde pred koncem videti, da so domačini v izgubljenem položaju.

Pred tem je gostujoči trener Rick Carlisle ob zaostanku s 106:107 in 7,7 sekunde pred koncem vzel minuto odmora in dal glavno besedo Dončiću. Slovenskega košarkarja so takoj podvajali, a je imel oči na preži in podal Maxiju Kleberju, ki je zadel za 109:107. Čeprav je ostalo zelo malo časa, je na drugi strani Srbu s svojim značilnim metom uspelo izsiliti podaljšek.

... in Dončićeve točke

V tem delu igre pa se je soj žarometov usmeril v Dončića. Zadel je devet od skupno 38 točk (njegov najboljši dosežek je 43 točk v končnici proti LA Clippers) in bil osrednji lik Dallasa, vknjižil četrto zmago, tako da je zdaj polovično uspešen v sezoni. Tehtnico je dokončno s trojko prevesil na stran Mavericks Richardson, ki se je razigral v pravem trenutku, usodo domačih pa je nato zapečatil slovenski virtuoz.

Luka Dončić je v podaljšku prevzel odgovornost na svoja pleča in zadel devet od skupno 38 točk. Foto: Guliverimage

Na koncu mu je ob 38 točkah, 13 asistencah in devetih skokih zmanjkal le skok, da bi se veselil drugega trojnega dvojčka v sezoni. Če se malce pošalimo, pa je bil streljaj od "četvernega dvojčka", saj je izgubil kar osem žog. Sicer se te ne upoštevajo pri dvojnih, trojnih, četvernih in peternih dvojčkih, temveč le točke, skoki, asistence, blokade in ukradene žoge. A je bilo Dončiću jasno, da je prevečkrat podaril tekmecu žogo, kar bo zagotovo skušal popraviti že na naslednji tekmi.

Seth Curry pozitiven na covid-19, prvo četrtino celo presedel na klopi

V noči na petek so Brooklyn Nets brez prvih zvezdnikov Kevina Duranta in Kyrieja Irvinga premagali Phialdelphio 76ers. S klopi je z 28 točkami blestel Joe Harris. A je imela tekma tudi drugi polčas. Pri Philadelphii zaradi poškodbe gležnja ni mogel igrati Seth Curry, čigar test na koronavirus je bil pozitiven. Nekdanji košarkar Dallas Mavericks je prvo četrtino še presedel na klopi v družbi soigralcev in pomočniku trenerja Samu Cassellu ter centru Joelu Embiidu, nato pa ob dobljenih rezultatih testiranja bil nemudoma izoliran od ekipe. Vsi člani moštva so morali ostati v New Yorku. Ni še jasno, kaj bo s tekmo, ki bi jo morala Philadelphia v noči na soboto odigrati na domačih tleh proti Denverju.

Sixers guard Seth Curry returned a positive test for the coronavirus, which the team learned of near the start of a loss in Brooklyn tonight, sources tell ESPN. He went to an isolation room immediately, and thereafter left arena separate from team. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 8, 2021

Odmeval je tudi poraz prvakov Los Angeles Lakers, ki so na domačih tleh izgubili proti San Antonio Spurs. Za LeBrona Jamesa, ki je bil s 27 točkami najboljši strelec poražene ekipe, je to tretji poraz v tej sezoni.

Liga NBA, 7. januar: Denver Nuggets : Dallas Mavericks 117:124 (109:109, 78:76, 52:43, 28:22)

Jokić 38 (met iz igre 14/30), 11 sk., 4 as. v 40 min., Murray 21, Vlatko Čančar je tekmo presedel na klopi; Luka Dončić 38 (met za 3 2/7, za dve 11/15, 10/15 pr. meti), 9 sk., 13 asis., blokada, 4 ukr. in 8 izg. žoge v 42 min., Richardson in Finney-Smith 14 Brooklyn Nets : Philadelphia 76ers 122:109

Harris 28, LeVert 22, 10 as.; Milton 24, Embiid 20, 12 sk. Memphis Grizzlies : Cleveland Cavaliers 90:93

Valančiunas 17, 10 sk., Clarke 14; Drummonds 20, 16 sk., Nance jr. 18 Los Angeles Lakers : San Antonio Spurs 109:118

James 27, 12 as., Davis 23, 10 sk.; Aldridge 28, DeRozan 19 Portland Trail Blazers : Minnesota Timberwolves 135:117

Lillard 39, 7 as in sk., McCollum 20; Russell in Edwards 26

Lestvica:

