Velika smola Američana, ki z Dončićem piše zgodovino lige NBA

Liga NBA je v noči na četrtek znova pokazala svojo temno plat, saj je prišlo do nove hude poškodbe košarkarja. Skupil jo je Markelle Fultz. 22-letni Američan, ki se je v zgodovino lige NBA zapisal kot najmlajši košarkar s trojnim dvojčkom. Zaradi poškodbe levega kolena je že končal nastope v tej sezoni. Orlando je ostal brez branilca, ki je igral v življenjski formi ter na srečanje prispeval 14 točk in šest asistenc.

Košarkarji Orlando Magic so drago plačali zmago nad Cleveland Cavaliers (105:94). Do konca sezone ne bodo mogli računati na pomoč Markella Fultza, ki si je strgal sprednjo križno vez levega kolena in tako prisilno prekinil svojo najboljšo sezono, odkar se dokazuje v ligi NBA.

Huda poškodba Markella Fultza na tekmi proti Clevelandu:

Začel jo je leta 2017 v dresu Philadelphia 76ers, kjer se je podpisal pod prav poseben rekord. 11. aprila 2018 je na dvoboju proti Milwaukeeju prispeval 13 točk, deset skokov in deset asistenc, s tem pa postal najmlajši košarkar s trojnim dvojčkom v zgodovini lige NBA. Triple-double je dočakal pri 19 letih in 317 dneh.

Dončić do 20. rojstnega dneva zbral kar štiri trojne dvojčke

Luka Dončić je edini košarkar, ki se je v ligi NBA kot najstnik podpisal pod več trojnih dvojčkov. Foto: Getty Images Slabo leto pozneje, 21. januarja 2019, se je njegovemu rekordu močno približal Luka Dončić. Slovenski čudežni mladenič je v dresu Dallasa (prav tako) proti Milwaukeeju prispeval 18 točk, 11 skokov in deset asistenc. Star je bil natanko 19 let in 327 dni, tako da je za Fultzovim podvigom zaostal deset dni. Še do danes sta Fultz in Dončić edina košarkarja, ki sta v ligi NBA dosegla trojni dvojček kot najstnika.

Pred Fultzom si je omenjeni starostni rekord lastil Lonzo Ball, ki je 11. novembra 2017 (tudi on na tekmi proti Milwaukeeju!) dal 19 točk, 13 asistenc in 12 skokov. Bil je star 20 let in 15 dni ter takrat za pet dni izboljšal rekord velikega vzornika LeBrona Jamesa.

Veliki osmoljenec Fultz se je zahvalil vsem za tople besede in podporo ter napovedal, kako se bo na parket vrnil še močnejši:

Fultz pri Philadelphii ni pustil večjega pečata. V rubriki trojnih dvojčkov je do danes ostala zapisana številka ena. V prvi sezoni v ligi NBA je v povprečju dosegal sedem točk, v drugi pa osem. Februarja 2019 se je preselil na Florido, kjer je oblekel dres Orlanda. Zaigral je bolje, v tej sezoni pa do usodnega srečanja s Clevelandom povprečno na srečanje dosegal 14 točk in šest asistenc. Zdaj ga čaka dolgo okrevanje, sezone je za rekorderja lige NBA že konec.