Ni še konec, Indiana se je rešila in izsilila sedmo tekmo

Košarkarji Oklahoma City Thunder niso izkoristili prvega zaključnega ploščka za premierni naslov lige NBA (predhodniku tega kluba Seattle SuperSoncis je v 70. letih enkrat to sicer uspelo). Indiana Pacers, pri katerih je Tyrese Haliburton stisnil zobe, so pred domačimi gledalci zmagali s 108:91 in izsilili odločilno sedmo tekmo, ki bo v noči na ponedeljek v Oklahomi.

O prvaku najmočnejše košarkarske lige NBA bo odločala sedma finalna tekma, ki bo na terenu kluba Oklahoma City Thunder. Košarkarji tega so imeli v četrtek v rokah prvo zaključno žogo za sploh prvi naslov, a je niso znali izkoristiti. Gostitelji, ki so trepetali za usodo poškodovanega Tyresa Haliburtona, so po uvodnem zaostanku vzeli vajeti v svoje roke in po vodstvu s 13:12 tega niso več izpustili iz rok.

V drugi četrtini so prevladali in se na odmor odpravili s +22 (64:42) - s prednostjo, ki je niso imeli v celotni finalni seriji -, vodstvo pa nato še višali, ob koncu tretje četrtine je bilo že +30. Visoka prednost je domačim olajšala delo, zvezdnik Haliburton, ki ga pestijo težave z golenico in mečno mišico, je na koncu na parketu preživel "le" dobrih 22 minut, zbral pa 14 točk, pet podaj in dve ukradeni žogi.

Še posebej Haliburtonov nastop je pri navijačih izzval burno navdušenje. Zaradi poškodbe je tri dni prej komaj igral in dosegel le štiri točke, tokrat je že ob polčasu zbral dvanajst točk. Ukradel je tudi dve žogi, kar je na tribunah povzročilo ogromno navdušenje.

Tyrese Haliburton je ob omejeni minutaži, saj je Indiana večji del tekme vodila z lepo prednostjo, dosegel 14 točk. Foto: Reuters

V zadnji četrtini je Oklahoma večinoma igrala z rezervisti in glavne zvezdnike poslala na počitek za odločilno, sedmo tekmo, vključno s Shaiem Gilgeousom-Alexandrom. Najkoristnejši igralec (MVP) lige je bil vseeno z 21 točkami najboljši strelec tekme.

Prvi strelec Indiane je bil tokrat Obi Toppin, ki je s klopi dosegel 20 točk, Andrew Nembhard jih je dodal 17, Pascal Siakam pa 16 in 13 skokov.

"Hoteli smo zaščititi domače igrišče. Nismo hoteli, da bi ti fantje pri nas praznovali svoj naslov. Vsi so se uspešno branili, res sem ponosen na našo skupino. Prišli smo do sedme tekme, vse karte so na mizi. Sedma tekma v finalu lige NBA, kaj drugega bi si sploh lahko želeli?" je po zmagi na igrišču dejal prvi zvezdnik Indiane Haliburton.

Sedma tekma bo v nedeljo. Foto: Reuters

Boj na štiri zmage je zdaj poravnan na 3:3, odločitev pa bo padla v ponedeljek zvečer (ob 2. uri po srednjeevropskem času) v Oklahoma Cityju.

Liga NBA, 19. junij, finale, šesta tekma: