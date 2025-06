Košarkarji Oklahome City Thunder so na peti tekmi finala lige NBA s 120:109 ugnali Indiano Pacers in tako z vodstvom 3:2 prišli do prve zaključne žoge v finalni seriji. Pri OKC je blestel Jalen Williams, ki je s 40 točkami postavil rekord kariere, na drugi strani prvi zvezdnik Indiane Tyrese Haliburton ob težavah z nogo ni zadel niti enega meta iz igre. Trenutne statistike sicer pravijo, da tako slabe gledanosti finalne serije najmočnejše košarkarske lige na svetu že dolgo ni bilo.

Prvo ime Oklahome City Thunder ob zmagi na prvi tekmi je bil brez dvoma Jalen Williams, ki je dosegel 40 točk, iz igre je metal 14/25. MVP rednega dela sezone lige NBA Shai Gilgeous-Alexander je dodal 31 točk in deset asistenc, oba pa sta bila najbolj zaslužna za to, da si je Oklahoma pred domačimi navijači priborila prvo zaključno žogo. Zdaj je statistika povsem na strani OKC, saj je v zgodovini ekipa, ki je ob rezultatu v seriji na 2:2 dobila peto tekmo, zatem serijo dobila 23-krat v 31 primerih oziroma je uspešnost 74-odstotna.

Pacers so sicer še enkrat več na drugi strani dokazali, da so kralji vrnitev iz izgubljenih položajev, saj so v drugi četrtini zaostajali že z 18 točkami razlike, a so se dobrih sedem minut pred koncem približali na vsega pet točk zaostanka (95:100). A domači so zatem odgovorili z delnim izidom 13:2 in v zaključku odbili vse poskuse naletov Indiane, ki si bo tako na naslednjem srečanju reševala kožo. Pacers so sicer izgubili kar 22 žog, Oklahoma polovico manj.

Haliburton brez točk iz igre

Pascal Siakam je na koncu za Indiano dosegel 28 točk, 18 jih je dodal T. J. McConnell. Povsem je zatajil Tyrese Haliburton, ki se je sicer vse od prve četrtine vidno ubadal s težavami z nogo, a kljub temu na parketu preživel 34 minut, v katerih je ob metu iz igre 0/6 dosegel le štiri točke. Haliburton prvič v svoji karieri v play-offu ni zadel niti enega meta iz igre, dvakrat se mu je to do zdaj pripetilo v rednem delu.

Foto: Reuters

Gledanost finalnih tekem lige NBA je po pričakovanjih sicer precej nižja kot lani. Gledanost je po nekaterih podatkih nižja za okrog 20 odstotkov. Nekateri mediji poročajo, da je bila to tretja najslabše gledana tekma po letu 1988, če izvzamemo leto 2020, ko je v svetu vladala pandemija in so igralci igrali v mehurčku.

Šesta in morda tudi že zadnja tekma v seriji bo v noči na petek (2.30) v Indiani.

Liga NBA, 14. junij, finale:

Liga NBA, finale: Oklahoma City Thunder – Indiana Pacers /3:2/ // Rezultat v zmagah, prvak bo moštvo, ki bo prvo zbralo štiri zmage.

Preberite še: