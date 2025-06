Košarkarji Indiane Pacers so na tretji tekmi velikega finala lige NBA v Gainbridge Fieldhousu s 116:107 premagali Oklahomo City Thunder in prišli do vodstva z 2:1 v seriji. Zanimiv je podatek, da je v kar 80 odstotkov primerov zmagovalec tretje tekme (ob izidu 1:1) tudi dobil finale.

Indianapolis šele drugič in pa prvič po 25 letih gosti veliki finale lige NBA. Takrat so ga Indiana Pacers z 2:4 v zmagah izgubili proti Los Angeles Lakersom. Tokrat se Pacers nadejajo boljšega izplena, prva tekma v finalu v domačem Gainbridge Fieldhousu pa se je začela po njihovih notah, saj so s 116:107 ugnali Oklahomo City Thunder in prišli do novega vodstva v seriji, potem ko je druga tekma pripadla Oklahomi. Odločila je zadnja četrtina, ki so jo domači dobili z 32:18.

Zadnjih pet minut srečanja:

Pacers že tri mesece niso izgubili dveh zaporednih tekem, če dobijo vse tri domače tekme, bodo v Indianapolis prvič prinesli pokal. Tekmeca sta bila na tretji tekmi petnajstkrat izenačena, za primerjavo - Boston in Dallas sta bila v lanski celotni finalni seriji poravnana le trinajstkrat na vseh tekmah skupaj. Večkrat je bila tekma v finalu izenačena le leta 2018 na finalu Clevelanda in Golden Stata, kjer sta bili ekipi poravnani sedemnajstkrat.

Domači so prvi polčas dobili s 64:60, tretja četrtina je nato pripadla gostom, ki so pred zadnjimi dvanajstimi minutami vodili z 89:84, nato pa je Indiana dodala na plin. Nazadnje sta bili ekipi izenačeni slabih osem minut pred koncem, ko je Jalen Williams izenačil na 98:98, nato pa so Pacers počasi, a vztrajno gradili prednost, dobro minuto pred koncem je tako tehtnico na stran Indiane s košem močno nagnil Pascal Siakam, ki je zadel za 112:104, 27 sekund pred koncem pa je srečanje s črte prostih metov dokončno odločil Bennedict Mathurin, ki je bil s 27 točkami prvi strelec srečanja.

Tyrese Haliburton in Bennedict Mathurin sta bila prva strelca Indiane. Foto: Guliverimage

Pri Indiani je Tyrese Haliburton dodal 22 točk, devet skokov in enajst asistenc, dosegel je štiri trojke iz osmih poskusov, točko manj je prispeval Siakam. Pri Oklahomi je Williams dosegel 26 točk, dve manj je dodal prvi zvezdnik Shai Gilgeous-Alexander, ki je dodal še osem skokov.

"Toliko različnih košarkarjev je opravilo več kot odlično nalogo. Fantje so dosegali koše napad za napadom, naša klop je odlično opravila svoje delo," je bil po zmagi zadovoljen Haliburton.

Naslednja tekma v seriji bo v noči na soboto prav tako v Indiani s pričetkom ob 2.30 po slovenskem času. Na tej bodo Pacers lovili prvo zaključno žogo, Oklahoma pa bo na drugi strani skušala izid v seriji izenačiti na 2:2.

Liga NBA, 11. junij, finale: