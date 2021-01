Dragić pred visoko oviro

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V noči na četrtek bomo v ligi NBA na delu znova videli Gorana Dragića, ta bo z Miamijem gostil Boston. Miami je sezono odprl s tremi zmagami in prav toliko porazi, na drugi strani je bil Boston na osmih odigranih tekmah uspešen petkrat. Zlati slovenski kapetan je v tej sezoni na šestih tekmah v povprečju dosegel 13,8 točke, 2,7 skoka in 5,5 podaje.

Boston in Miami sta si nasproti stala že v finalu vzhoda v prejšnji sezoni, zmage in napredovanja v veliki finale pa so se po zmagi s 4:2 v seriji veselili košarkarji Miamija.

Liga NBA, 6. januar 1.00 Philadelphia 76ers - Washington Wizards

1.00 Orlando Magic - Cleveland Cavaliers

1.00 Indiana Pacers - Houston Rockets

1.30 Miami Heat - Boston Celtics

1.30 Atlanta Hawks - Charlotte Hornets

1.30 New York Knicks - Utah Jazz

2.00 New Orleans Pelicans - Oklahoma City Thunder

2.00 Milwaukee Bucks - Detroit Pistons

3.00 Phoenix Suns - Toronto Raptors

4.00 Sacramento Kings - Chicago Bulls

4.00 Golden State Warriors - Los Angeles Clippers

