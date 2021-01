Poškodba stegenske mišice je bila le kratkoročna in Luka Dončić je izpustil le ponedeljkovo tekmo s Chicago Bulls. Na parketu smo ga spet videli čarati dan pozneje v noči na torek. In čaral je v svojem znanem slogu – 33 točk, 16 skokov in 11 asistenc je bil njegov izkupiček, ki je pomenil, da je v tej sezoni prišel do prvega trojnega dvojčka (skupno jih ima že 26).

"Noga je bolje. Pomagal sem si z ledom, masažami, da sem bil pripravljen za tekmo. Nič resnega ni bilo," je o poškodbi spregovoril Dončić in dal vedeti, da je ta že preteklost.

Lukov koledar se je spremenil

Na prvih tekmah nove sezone, ki se je zamaknila na december, potem ko je bila prejšnja zaradi koronavirusa končana šele oktobra, so se mnogi spraševali, ali je Luka kondicijsko sploh dobro pripravljen. Po zmagi proti Houston Rockets so nanj spet naslovili vprašanje o tem in Luka je le ponovil že izgovorjeno: "To vprašanje sem dobil že zadnjič in bom isto odgovoril. Pripravljen sem igrati, še naprej pa bom delal na telesni pripravljenosti."

Vrhunci igre Luke Dončića proti Houston Rockets

Zato pa se je nekoliko bolj razgovoril trener Rick Carlisle: "Luka je eden od mnogih, ki je slišal, da se sezona ne bo začela pred januarjem ali februarjem. In se je začela decembra, zato se je njegov koledar priprav spremenil in je zaostal za ovinkom. Evidentno je, da si utira pot do mere, kjer mora biti. Vsi njegovi psihološki in fizični indikatorji gredo v dobro, pravo smer. In to se vidi na parketu. Iz dneva v dan je boljši."

V tej sezoni izpostavljajo obrambo

Prvi mož stroke se zaveda, da bo letos nekoliko drugačna sezona in da bodo morali njegovi izbranci odigrati bistveno bolje v obrambi, če bodo želeli narediti korak naprej v primerjavi s preteklo. Napadalni Houston jim je že uspelo zaustaviti pri 100 točkah.

Foto: Reuters

"Govoril sem že veliko o tem, da bomo morali v tej sezoni zgraditi temelje v obrambi. Tako bo enostavno moralo biti. Na treh tekmah smo prikazali pravo ekipno obrambo in vse te tekme smo dobili," je izpostavil Carlisle.

Dončić je pod lastnim obročem pobral 14 žog in tako pomagal visokim košarkarjem. Tudi sam se je po zmagi dotaknil vrednosti obrambe: "Skoki pod lastnim obročem so pomembni. Ne bom jih imel vedno veliko. Videli pa smo, kako smo se prve tekme mučili v obrambi. Vsi moramo biti tam in pomagati."

Spremembe v prvi peterki

Carlisle je nekoliko premešal karte v prvi peterki in na klop postavil Tima Hardawaya jr. in Dwighta Powella, namesto njiju pa sta tekmo začela Maxi Kleber in Willie Cauley-Stein. Zadnji se je zlasti dobro izkazal in dobro sodeloval z Dončićem ter po njegovih asistencah prišel do 15 točk, kar je največ v sezoni.

Foto: Guliverimage

"Začutil sem, da potrebujemo višje, čvrstejše košarkarje, da bomo v obrambi boljši. Ko premešam peterko, ne želim zamenjati le ene osebe. Nikdar se mi ne zdi dobrodošlo. Ne želim, da bi imela tista oseba občutek krivde. Preučevali smo številke, gledali videe in se odločili za Maxija in Willieja. Dobro sta opravila svoj del posla, ampak sta bila izjemna tudi Powell in Hardaway. Zadnji je pokazal karakter," je dejal Carlisle.

Vsi v ekipi si želijo osvojiti naslov prvaka

Hardaway je tako prišel na parket s klopi in bil s 30 točkami (zadel je celo osem trojk od desetih poizkusov) drugi najboljši strelec tekme: "To je bila trenerjeva odločitev. Profesionalec moraš biti. Od prvega dne prihoda govorim, da sem prišel v Dallas pomagati ekipi na najboljši možen način. Trener je poklical številko drugega košarkarja, sam pa sem moral biti ob tem profesionalen in pomagati ekipi, kolikor sem lahko."

Foto: Guliverimage

Prav zaradi takšnega odnosa trener in prvi zvezdnik Dončić nimata težav pri motiviranju košarkarjev, ko stopijo na parket. "Vsi smo motivirani že s tem, da igramo v ligi NBA. V zadovoljstvo nam je, da igramo za Dallas. Zgledujem se po Dirku (Dirk Nowitzki, op. a.) in ostalim, ki so osvojili naslov prvaka leta 2011. To je naša motivacija. Vsi v tej ekipi bi radi osvojili naslov. To je naš cilj," je jasen Dončić.