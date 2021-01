Noro, Dončić čaral kot še nikoli v tej sezoni in pisal zgodovino! #video

V pestrem večeru lige NBA je izstopal Luka Dončić. Slovenski košarkarski as je s prvim trojnim dvojčkom v tej sezoni (33 točk, 16 skokov in 11 asistenc) popeljal Dallas do prestižne zmage v Houstnu. To je bila tekma, na kateri je 21-letni Ljubljančan presegel mejo 1000 asistenc v ligi NBA. Veselil se je tudi Goran Dragić, ki je v novem dresu pomagal Miamiju do več kot prepričljive domače zmage nad Oklahoma City Thunder.

Houston Rockets : Dallas Mavericks 100:113 (77:84, 49:61, 21:33)

Učinek Luke Dončića: 33 točk, met za tri 3/10, met za dve 9/15, prosti meti 6/6, 16 sk., 11 asist., 8 izg. žog v 37 minutah in 55 sekundah

Vrhunci Luke Dončića na dvoboju v Houstnu:

Jubilejna 1000. asistenca Luke Dončića v ligi NBA:

Luka Dončić je mejo 1000 točk, 1000 skokov in 1000 asistenc presegel na 139. tekmi rednega dela lige NBA. Manj nastopov so za omenjeni dosežek potrebovali le trije košarkarji.

Luka Doncic is the 4th fastest player in NBA history to reach 1,000 points, 1,000 rebounds and 1,000 assists (games played). pic.twitter.com/9NfeNZSbdU — NBA (@NBA) January 5, 2021

Miami Heat : New Orleans Pelicans 118:90 (91:66, 63:49, 26:26)

Učinek Gorana Dragića: 7 točk, met za tri 1/2, met za dve 2/5, 7 asist., 2 izg. žogi v 22 minutah

Vročica se je izkazala na domačem srečanju proti Oklahoma Cityju. Trener Erik Spoelstra je še enkrat več v tej sezoni odprl srečanje z novo začetno peterko. Tokrat se je v njej znašel tudi Kelly Olynyk. Visoki dolgolasi Kanadčan ni razočaral, ampak navdušil zlasti z natančnimi meti za tri točke. Zadel je kar pet trojk, na koncu zbral 19 točk in skupaj z Bamom Adebayom, prvim centrom Miamija, gospodaril na igrišču.

Adebayo je, kakor se za najboljšega strelca aktualnih podprvakov lige NBA v tej sezoni tudi spodobi, dosegel največ točk v vrstah zmagovalcev. Ustavil se je pri 20 točkah, večino njih pa dosegel z zabijanji ali koši z neposredne bližine, kar sporoča tudi njegov izjemen odstotek meta iz igre (9/10). V napadu velja izpostaviti tudi Jimmyja Butlerja, ki se je predstavil v povsem drugačni luči kot na zadnjem gostovanju v Dallasu, kjer je zgrešil iz igre vseh šest metov. Tokrat je prispeval 18 točk.

Vrhunci srečanja v Miamiju:

Če so gostje iz Oklahoma Cityja v uvodni četrtini še prekrižali načrte gostiteljem, so v nadaljevanju močno zaostali. Prednost se je višala, v tretji četrtini je Miami po zaslugi delnega rezultata 20:0 pobegnil na +24, prednost je narasla celo na +35, na koncu pa je znašala še vedno več kot prepričljivih 28 točk. K temu, da je bila tako visoka, je pomagal tudi Goran Dragić. Na parketu je prebil 22 minut, prispeval 7 točk, soigralce pa osrečeval z asistencami. Na koncu jih je zbral 7. Več od njega jih je pri gostiteljih vknjižil le mladi Tyler Herro (8).

Gostje so na tekmi, na kateri sta večino srečanja delila pravico le dva sodnika, saj si je Kane Fitzgerland v uvodni četrtini poškodoval stegensko mišico in se ni več vračal na parket, plačali davek nenatančnemu metu iz igre (le 37 odstotkov, Miami je na drugi strani metal 57-odstotno). Vročica je premagala Oklahoma City Thunder prvič na domačem parketu po 3. decembru 2015.

Novi dres Miamija všeč Dragiću Moštvo Heat se je predstavilo v novih dresih. V sklopu kampanje ViceVersa je obleklo še peti različni dres ''Vice''. Od leta 2017 so jih prodali okrog 120 tisoč, vodstvo kluba pa je prepričano, da bo veliki prodajni hit tudi tokratni dres, ki je zasnovan v modro-rožnati barvni kombinaciji. ''To je nova, sveža podoba, v kateri pridejo žive barve še bolj do izraza. Ljudje po svetu se zanimajo za te drese, to je res nekaj posebnega,'' je pred dvobojem priznal Dragić. Omenjeni dres bo, podobno kot soigralci, v prvi polovici sezone nosil še na 10 tekmah.

Liga NBA, 4. januar: Houston Rockets : Dallas Mavericks 100:113

Wood 23, Harden 21 (met iz igre 5/17), 10 asist., Gordon 20; Dončić 33 (met za tri 3/10, met za dve 9/15), prosti meti 6/6, 16 sk., 11 asist., 8 izg. žog v 37 minutah in 55 sekundah, Hardaway Jr. 30 (met za tri 8/10), 7 sk., Cauley-Stein in Richardson 15 Miami Heat : Oklahoma City Thunder 118:90

Adebayo 20, 8 sk., Olynyk 19 (za tri 5/7), 8 sk., Butler 18, Dragić 7, met za tri 1/2, met za dve 2/5, 7 asist., 2 izg. žogi v 22 minutah: Gilgeous-Alexander 18, Bazley 16, 8 sk.



Orlando Magic : Cleveland Cavaliers 103:83

Gordon 24 (za tri 6/9), 11 sk., Vučević 23, 8 sk.; Sexton 24, Osman 18, 7 sk., 7 asist.



Philadelphia 76ers : Charlotte Hornets 118:101

Harris 22, Embiid 14, 11 sk.; Hayward 18, 8 sk., Graham 15



Atlanta Hawks : New York Knicks 108:113

Young 31, 14 asist., 8 izg. žog, Hunter 23, 8 sk., Collins 18, 8 sk.; Randle 28, 17 sk., 9 asist., Barrett 26, 11 sk.



Toronto Raptors : Boston Celtics 114:126

VanVleet 35 (za tri 6/9), 8 sk., Siakam 22, Lowry 18; Tatum 40 (za tri 5/8), Pritchard 23, 8 asist., Brown 19



Milwaukee Bucks : Detroit Pistons 125:115

Antetokounmpo 43 (met iz igre 17/24), 9 sk., Middleton 19, 9 sk.; Rose (8 asist,) in Grant 24



New Orleans Pelicans : Indiana Pacers 116:118*

Ingram 31, Williamson 24, 10 sk., Ball 18; Oladipo 25, Brogdon 21, 11 asist., 7 sk., Sabonis 19, 11 sk., 7 asist.



04.00 Golden State Warriors – Sacramento Kings



* po podaljšku

Lestvica: